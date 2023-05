Oposición: “No toleran que le pongan límites”

La cadena nacional en la que el Presidente, Alberto Fernández, disparó contra la Corte Suprema de Justicia y la oposición por la suspensión de las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán desató ayer de inmediato la dura reacción de Mauricio Macri y dirigentes de todo este sector del arco político.

Dirigentes de la oposición habían celebrado el martes la resolución del Supremo por verla como un “freno” a las intenciones del peronismo de violar las constituciones provinciales.

Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, respondió en su cuenta de Twitter que “los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces”, después de que ya el martes remarcara por la misma red social: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac”.

El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta -también precandidato a presidente por Juntos por el Cambio-, se mostró tajante al dirigirse al jefe de Estado: “un cambio total y duradero lo incluye a usted dejando de atentar contra la división de poderes”. Y agregó: “Acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar”.

LO QUE DIJO MACRI

“No toleran que un poder del Estado les ponga límites”, advirtió el expresidente como respuesta a los dichos de Fernández que vinculó la decisión del máximo tribunal a que, “evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Macri siguen respondiendo a sus órdenes”.

Para el fundador del PRO, en cambio, el fallo “le pone un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de ‘feudales’” y cuestionó que en el oficialismo “no sólo critican el fallo: critican la misma legitimidad de la Corte para decidir. Esa conducta es antidemocrática”.

La Corte, definió Macri, “es el árbitro de nuestra vida en común. Es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días. Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no. Pero no podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro”, dijo apelando a una comparación futbolera, y remarcó que sin un tribunal independiente “no se puede jugar”, porque “sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar”.

El radical Gerardo Morales, por su parte, trató de “ignorante” al Presidente, al aseverar que “habla de intromisión política mostrando una preocupante ignorancia sobre la legislación de cada provincia”.

María Eugenia Vidal, en tanto, le reprochó a Fernández que mientras el dólar y la inflación suben él se dedique a “amenazar” jueces por cadena nacional.