Fuertes críticas desde la oposición contra el Gobierno por la inflación

Apenas unos minutos después de que el Indec diera a conocer que la inflación de abril fue del 8,4%, desde la oposición cruzaron al gobierno por su política económica y por los polémicos dichos del presidente que en la última semana habló de “inflación psicológica” porque “no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante”.

Los precandidatos a la presidencia de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, fueron los primeros en cuestionar el accionar del ejecutivo. “La inflación es real y se siente en el supermercado, cuando no podés comprar todo lo que necesitas o tenés que elegir otra marca porque la de siempre está carísima. Da bronca no poder darse algún gusto o dejar de hacer cosas a pesar de trabajar duro. Esto vamos a cambiar”, expresó Larreta.

“La inflación ‘psicológica’ de abril fue de 8,4%” ironizó por su parte Bullrich y añadió: “Psicológicamente crees que comprás menos productos, ¡pero no! El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos”.

La ex gobernadora María Eugenia Vidal también apuntó contra la polémica afirmación de Alberto Fernández y su gestión cuando destacó que “8,4% de inflación mensual ‘imaginaria’ 108,8% de inflación interanual ‘imaginaria’. Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes alucinan”.

“Por esto querían que el Indec esconda el índice”, conjeturó Diego Santilli sobre la demora en la publicación de los datos. “Otra vez tenemos la inflación más alta en 20 años. Otra vez tenemos la inflación más alta de la región. Otra vez tenemos más inflación que Venezuela. Otra vez la inoperancia de este gobierno nos explota en la cara”, analizó.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales exclamó: “¡8,4 de inflación! Vinieron a salvarnos del ‘hambre’ y están sumiendo a la sociedad argentina en la pobreza más absoluta. Este es el resultado de un Gobierno que se dedicó a las peleas de palacio en lugar de gestionar”.

Las críticas llegaron desde todos los espacios opositores. Javier Milei también salió al cruce y proclamó nuevamente su propuesta de dolarizar la economía. “Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento. Defender el peso es defender la estafa de la política”, fustigó el dirigente de La Libertad Avanza.

Desde la izquierda fueron más allá con el análisis y sumaron al sindicalismo a las críticas. Fue Nicolás del Caño el que escribió en sus redes sociales que “el 10,1 % de inflación en alimentos da cuenta del Massazo al bolsillo de la clase trabajadora”, en alusión al ministro de Economía y continuó “los traidores de la CGT no hacen nada. Hay que imponer un paro nacional para recuperar el salario y que ningún trabajador cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar”.