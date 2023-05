Almeyda ganó la Superliga de Grecia con el AEK Atenas

Matías Almeyda se consagró campeón de la Superliga de Grecia como entrenador del AEK Atenas, que vapuleó por 4-0 a Volos para obtener el título. El conjunto ateniense llegó a un puntaje acumulado de 83 unidades, con lo que se despegó nítidamente de Panathinaikos, que igualó 1-1 con Aris Salónica.

AEK Atenas, que contó durante la temporada con el concurso del neuquino Sergio Araujo (ex Boca y Tigre), venció ayer con los goles marcados por el suizo Steven Zuber, el serbio Mijat Gacinovic, el mexicano Orbelín Pineda y el polaco Damian Szymanski.

El “Pelado” asumió la conducción del flamante campeón en mayo de 2022, que en el presente certamen registró 26 triunfos, 5 empates y 5 derrotas.

El exDT de River y Banfield es el segundo entrenador argentino que se erige campeón en el fútbol griego, después de Juan Ramón Rocha (exjugador de Boca), que condujo a los títulos a Panathinaikos (donde también se destacó como futbolista) en los certámenes 1994 y 1995.

El cordobés Daniel Mancini (ex Newell’s) y el tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente) fueron titulares en Panathinaikos, que igualó y desperdició las escasas chances de coronación que tenía. En Aris Salónica, en tanto, ingresó en la segunda etapa el mediocampista Mateo García (ex Instituto).

Para completar, Olympiakos venció 1-0 a PAOK Salónica.

Posiciones finales: AEK Atenas 83 puntos; Panathinaikos 78; Olympiakos 73; PAOK Salónica 67; Aris Salónica 51; Volos 40.

Para Almeyda, este fue su octavo campeonato como entrenador y el primero desde su llegada al fútbol europeo.