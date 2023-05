Dengue: disminuyen los contagios con el frío

Las temperaturas mas bajas de otoño sumadas a las medidas de control y prevención del dengue han logrado una significativa disminución de casos en el territorio nacional. Sin embargo, el mosquito Aedes Aegypti sigue circulando y se puede adaptar al cambio de clima en algunas regiones, según aclararon especialistas.

“Cuando lleguemos al invierno, el mosquito vector de la enfermedad ya no se va a reproducir, porque debajo de los 15 grados empieza desaparecer y no transmite la enfermedad”, informó el virólogo de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano. Sin embargo, la temporada invernal aún no comenzó, y las medidas de prevención deben sostenerse, de acuerdo al experto. Además, por el cambio climático, estamos muy metidos en el otoño y aún no hubo un periodo de frío intenso y los mosquitos siguen circulando, por lo que tienen la potencialidad de transmitir el virus”, agregó el especialista.

La curva de contagios está disminuyendo considerablemente porque ya no hay un gran desarrollo del vector: hay algunos de ellos que siguen vivos pero van disminuyendo y, de esa manera, también bajan las cifras de la enfermedad.