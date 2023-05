El dólar blue al filo de los $490; tampoco hay freno con los financieros

Desde el viernes, cuando se conoció el 8,4% de inflación de abril, el dólar blue subió casi $20 para cerrar ayer al filo de los $490. También los dólares financieros operaron al alza, pese a las intervenciones y controles desplegados por el Gobierno para contener una nueva corrida cambiaria.

Tras cerrar el lunes a $483 para la venta, el dólar paralelo pegó otro fuerte salto ayer: subió $5 y terminó su cotización en $488. Son casi $20 desde los $474 a los que se pactó el viernes e incluso ayer, en la apertura, llegó a operar a $495, apenas dos pesos por debajo de su récord histórico nominal, alcanzado hace menos de un mes.

Casi sin divisas, con un Banco Central flaco de reservas y una inflación galopante, Argentina parece vivir en constante “deja vú”.

Cuando en abril, a esta altura, se conoció el dato de inflación de marzo (del 7,7%) la reacción del mercado fue una corrida cambiaria que llevó al dólar blue a coquetear con los $500 y al ministro de Economía, Sergio Massa, a tomar medidas que no dieron en la tecla. El escenario se repite ahora, tras la suba de precios del 8,4% de abril, y ni la agresiva suba de tasas en pesos que aplicó el Central es arma suficiente para disuadir a los ahorristas de buscar cobertura en el dólar.

“Más de lo mismo”

“Creo que la corrección del blue responde a los datos de inflación conocidos el viernes pasado. El resto de los dólares alternativos tienen pocas chances de reaccionar significativamente por las intervenciones oficiales. Las medidas anunciadas no han despertado demasiadas expectativas positivas, en el sentido que es más de lo mismo. La emisión de pesos sigue, la suba de la tasa de interés también pega en el balance del Banco Central y hay que ver si la entidad tiene suficiente como para despertar el apetito por inversión en pesos. No hay que olvidar que entramos en un período preelectoral y eso, en la Argentina, es argumento para dolarizar tenencias”, observó el analista y operador Gustavo Quintana.

La incertidumbre económica y la inminencia de las elecciones no ayudan a convencer al mercado. Tampoco que el Banco Central, que ayer volvió a comprar dólares, haya atrasado nuevamente el ritmo diario de devaluación. El domingo, fuentes del Palacio de Hacienda habían adelantado que la entidad monetaria aumentaría su ritmo de intervención en el mercado cambiario y que administraría el ritmo devaluatorio.

Pero “la rueda del día no logró despejar dudas sobre posibles cambios en el ritmo de actualización del tipo de cambio mayorista, al que el ente monetario dejó subir a $230,70/231,10 por unidad para compra y venta, respectivamente, es decir, en cuarenta centavos. En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $1,90, algo por encima de los $1,80 de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, agregó Quintana y que esto supone una devaluación oficial que, mensualizada, no llega al 6%. “Ya en el pasado adoptaron el criterio de ‘pisar’ un poco el tipo de cambio con la pretensión de utilizarlo como ancla antiinflacionaria, cosa que a todas luces no sucedió. Hay que esperar el transcurso de toda esta semana a ver si se materializa algún cambio, cosa que todavía no se ve”, cerró Quintana.

“Sin más herramientas, desde que empezó mayo el Banco Central busca compensar la presión inflacionaria atrasando el dólar oficial. Estrategia, que con cepo cambiario mediante y el dólar paralelo moviéndose, no va a tener gran impacto”, advirtió el economista Fernando Marull.

La misma sintonía alcista que el blue siguieron los dólares financieros. El contado con liquidación (instrumento que utilizan las empresas para girar divisas al exterior) cerró ayer a $481,61, unos $9 más que la rueda anterior. En tanto, el dólar MEP, cuya cotización surge de la compra-venta de bonos, escaló más de $4 pesos hasta los $441,93.

“Pese a la ‘efectividad’ del Banco Central en sus intervenciones, a través del mercado de bonos, persisten las dudas sobre la sustentabilidad de la misma dada la escasez de dólares”, apuntaron desde Delphos Investment.

Por otro lado, en una jornada marcada por números en rojo a nivel global, el S&P Merval retrocedió 0,6% y cerró en las 318.791 unidades.

