¡Bombazo! Wanda Nara habló sobre rumores de embarazo: "Me lo dicen porque estoy..."

La modelo, empresaria y conductora de televisión, Wanda Nara, realizó un vivo en Instagram donde tuvo casi mas de 16 mil personas en vivo, realizándole preguntas de distinto índole sobre su día a día, su look, la competencia de cocina y sobre su actual situación sentimental, tras confirmar la separación con Mauro Icardi, el futbolista del Galatasaray de Turquía.

Sin embargo, entre tantas consultas, un usuario se animó a lanzar el "¿Estás embarazada?", ya que Wanda había asegurado estar "sensible".

Rápidamente, recogió el guante y aseguró: "Me dicen si no estaré embarazada porque estoy muy sensible. No, no es embarazo. Eso es imposible, no hay chances ni científicas ni naturales”.

Ante esto, los rumores se desactivaron, aunque siguen todavía los vínculos con distintas personalidades de la música, como L-Gante, el cantante de "Cumbia 420" que ya había sido relacionado con la empresaria.