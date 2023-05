Exfuncionarios le apuntaron a Cristina y a Massa por la crisis

“La crisis de la coalición peronista fue la de un experimento innovador que no funcionó. Fue fruto de una disputa por la conducción del peronismo, en la que Cristina Kirchner procuró despegarse de la difícil situación económica por la que atravesó y atraviesa la Argentina y del costo político de tomar medidas para enfrentar esa situación”. Esas podrían ser las palabras de algún dirigente opositor, pero le pertenecen al exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien en un libro de reciente publicación arremete contra la Vicepresidenta como responsable de la crisis interna que sacudió a la gestión de Alberto Fernández. Una idea similar comparte el exministro de Economía, Martín Guzmán. Según trascendió, en su entorno cuestionaron el discurso que la exmandataria dio en el Teatro Argentino.

Otro que se despachó contra el Gobierno fue el exasesor presidencial, Antonio Aracre. Pero en su caso no apuntó a la vice, sino a Sergio Massa, de quien dijo que no tiene “un plan claro” para atacar la inflación.

Antonio Aracre

De la palabra oral a la escrita, en su libro Kulfas se propone “interpretar las causas y consecuencias del fracaso político” de la coalición gobernante. Luego, repara en los primeros chispazos con el kirchnerismo ya durante la pandemia: “Desde sectores cercanos a CFK se cuestionó a Fernández su cercanía con Rodríguez Larreta, y se llegó a afirmar que la buena sintonía hacía subir la imagen del jefe de gobierno porteño”, dice y que “la hipótesis resultó incorrecta: el distanciamiento perjudicó al Presidente, pero no a Rodríguez Larreta, quien mantuvo una imagen positiva alta”, advierte Kulfas, que además señala como “errores” el vacunatorio VIP y la fiesta de Olivos.

“¿Estaba Fernández destinado a disputar el liderazgo de CFK? ¿O sería, tal como desde otras fuerzas políticas señalaron, un mero ‘títere’ de CFK?”, se pregunta Kulfas sobre el Presidente, para enseguida responder: “Los acontecimientos mostraron que no ocurrió ni una cosa ni la otra. Cuando Fernández logró ese notable crecimiento en la imagen positiva de su gobierno, en los primeros meses de la pandemia, sintió la imperiosa necesidad de realizar gestos hacia CFK y su sector”.

Para el exministro de Producción, “CFK no gobernó, pero tampoco dejó desplegar plenamente la acción de gobierno, o en todo caso opuso serios obstáculos que Fernández no quiso o no pudo contrarrestar”. Escribe el exfuncionario que “Fernández siguió aferrado al contrato electoral del Frente de Todos, mientras CFK se inclinó por dinamitarlo”.

Matías Kulfas

También desde en el entorno de Guzmán mastican bronca por el discurso de la Vicepresidenta en La Plata, donde relacionó la inflación con el acuerdo con el FMI. Explican: “Todo lo contrario. Se buscaba atacarla con un programa macro consistente con apoyo político, que permitiera anclar expectativas e ir disminuyendo el componente de inercia”, pero “sin apoyo político, las expectativas de reducción de inflación no eran creíbles”. Y abundan: “Si cuando vas al acuerdo con el FMI un jefe de bloque [Máximo Kirchner] te renuncia, todo el bloque mayoritario dentro del espacio nuestro te vota en contra, después te desestabilizan toda la política económica desde adentro”.

“CHIVO EXPIATORIO”

El último de los renunciados, Antonio Aracre, fue muy duro contra Sergio Massa. “Fui el chivo expiatorio de la corrida cambiaria”, dijo en declaraciones radiales y afirmó que el ministro de Economía no tiene un plan claro para controlar la inflación y generar distribución del ingreso.

El exasesor presidencial contó que el viernes 14 de abril, cuando salió el índice del 7,7% de inflación de marzo, le escribió al Presidente: “Lo alerté y le dije que había que hacer algo como un comité de crisis con el titular Banco Central, Miguel Pesce, Massa, etc”.

Negó, como se rumoreó, que se estuviese preparando para reemplazar a Massa, sobre quien dijo que “no tiene un plan. Creo que tiene un plan que la gente lo llama el Plan Llegar”.

Finalmente, dijo sentir “respecto y afecto” por Alberto Fernández, “pero en la gestión hay cosas que no coincido. Le cuesta juntar a diversas personas para conversar sobre un tema específico”.