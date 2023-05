Revelan reproches internos en Brasil y la vocera denunció “violencia machista”

La visita de Alberto Fernández a Brasil parece que no fue todo color de rosa, sobre todo en la comitiva que acompañó al Presidente. Un periodista dijo que hubo fuertes reproches internos, enojos y gritos, y quedó en foco la vocera Gabriela Cerruti, quien ayer no sólo desmintió los hechos, sino que también calificó el contenido del artículo como “violencia machista”.

El periodista Roberto García, en una nota publicada en Perfil, cuenta que la vocera del Presidente tuvo algunas “refriegas” y citó, por ejemplo, un cruce con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien le habría reprochado no estar en la foto del avión que se distribuyó a los medios. Agregó que tuvo que intervenir el Presidente en el aeropuerto ante la subida de tono de ambas funcionarias.

Mientras, la ministra de Desarrollo -según revela el periodista- le habría llamado la atención a Daniel Scioli por incluir en la comitiva oficial a parte de su familia (estaba su hija Lorena). Luego, Tolosa Paz y el embajador en Brasil aparecieron en una foto juntos.

Por la noche, en la cena oficial cuenta García, el mandatario brasileño leyó cada uno de los nombres y preguntó: “¿Quién es Gabriel Cerruti?”. Y cuando le dijeron que se trataba de la portavoz presidencial, Lula tachó el apellido y le dijo que “no participa”. Siempre según escribió el periodista, Cerruti enfureció por quedar afuera y más cuando se enteró que la hija de Scioli estaba entre los invitados.

En una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, la portavoz advirtió ayer que “la campaña electoral y el cierre de listas son los momentos con más virulencia” contra las mujeres que participan en política. “Han comenzado a aparecer una serie de notas de prensa absolutamente machistas, misóginas y agresivas”, denunció.

“Yo no solo me vestí de rojo sino también soy una loca que grita, que es ambiciosa”, referenció sobre la nota de Perfil. Con anterioridad, había dicho sobre esa publicación: “Si hay algo que no voy a hacer es dar explicaciones frente a la violencia, sino simplemente denunciarla”.