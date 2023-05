Con rechazo opositor, el Concejo local aprobó la rendición de cuentas 2022

El Concejo Deliberante local aprobó ayer la rendición de cuentas municipal del ejercicio 2022, que contó con un presupuesto previsto de 27.127 millones. La medida fue acompañada en bloque por los 14 concejales de Juntos por el Cambio, pero recibió el rechazo de los 10 del Frente de Todos.

En el arranque de un debate que por momentos se volvió tenso, oficialismo y oposición se cruzaron por las partidas destinadas a Salud, Obras y Desarrollo de la Comunidad, donde el peronismo advirtió los mayores recortes.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Carla Fernández, fue la encargada de defender los números de la Comuna, aclarando que, al igual que en ejercicios anteriores, “en el presupuesto 2022 el Ejecutivo municipal debió afrontar una inflación del 95%, que representó una variación de más del 60% respecto a la pauta macrofiscal nacional, donde se había considerado que iba a ser del 33%”. Esto, explicó, obligó a realizar “erogaciones mayores a las proyectadas, tanto en la recaudación como en el gasto del municipio, por lo que a todas las secretarías se les tuvo que reasignar partidas para el aumento de sus fondos con el fin de cumplir con sus objetivos”.

Agregó Fernández que los recursos totales percibidos durante 2022 ascendieron a $38.496 millones, un 85% más respecto al año anterior y superando en 42% lo presupuestado. De ellos, el 47% fueron recursos de origen municipal, el 52% tuvo origen provincial y apenas el 1% fue de origen nacional. En cuanto a los gastos, el total devengado durante el ejercicio fue de $34.239 millones, 67% superior a lo ejecutado en 2021 y 26% por encima de lo originalmente presupuestado.

Qué dijo el FdT

Desde la oposición, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Yanina Lamberti apuntó a la “subutilización de recursos en un contexto de superávit”, a la par que cuestionó que “más de $5.000 millones no fueron utilizados” y que “se descuidaron áreas claves como salud, producción, obras de infraestructura en educación y desarrollo de la comunidad”. Concluyó, en ese sentido, que “la creciente desigualdad en término de infraestructura, servicios y acceso a derechos en la población platense encuentran en esta pésima administración de recursos algunas explicaciones”.

Con el dinero que no se gastó, insistieron en la oposición, “se hubiera podido generar obra pública equivalente a 60 km de asfalto, 12 escuelas, 46 centros de salud, o un plan de viviendas de al menos 500 casas”, calculó Lamberti

“También se podrían haber colocado 7.500 cámaras domo para luchar contra la inseguridad, además de garantizar la compra de 100 micros nuevos para que existan más recorridos y mayor frecuencia”, sumó al rechazar las cuentas de la Comuna la concejal Paula Lambertini, para quien la Ciudad “está sucia y fea”. Protestó también que “esta rendición consagra la dependencia de la municipalidad de la Provincia. El 53 por ciento de los ingresos provienen de Provincia y de Nación, y sólo el 47 por ciento de los ingresos provienen de origen municipal. Si seguimos así, un día le vamos a tener que pedir dinero al Gobernador Kicillof para recoger la basura”, ironizó.

Al cruce de esos dichos salió la edil oficialista Lucía Barbier: “La preocupación del Frente de Todos -dijo- no es un resultado deficitario en las cuentas públicas, por el contrario parece que la preocupación central es que el resultado sea positivo”. Argumentó que de los 5.000 millones que no se ejecutaron, “aproximadamente $ 3.800 millones son obras pendientes a realizarse en 2023, las cuales están en marcha. $ 700 millones son de intereses ganados, por preservar los fondos en plazo fijo como reserva de valor. Y también hay una reserva para cubrir sueldos de personal, resultante de paritarias. Porque como todo sector público y privado, intentamos ir por delante de la inflación, aunque siempre terminamos por detrás. Triste realidad argentina, a la que no somos ajenos” porque, sostuvo, “hasta el 31 de diciembre de 2022 vivimos en una incertidumbre económica. Es difícil para muchas familias pensar en administrar sus hogares, y como llegar a fin de mes. Dimensionemos, entonces, las dificultades de administrar un Municipio” y se jactó de que en la Intendencia platense “no hay cuentas en rojo”.