Falleció "Yuyo" Ginóbili, padre de Manu y gran referente del básquetbol bahiense

Jorge "Yuyo" Ginóbili, padre de Emanuel, leyenda del básquetbol argentino y uno de los mayores referentes de la actividad en Bahía Blanca, falleció este viernes luego de una larga enfermedad y fue despedido por el propio Manu en redes sociales.



"Cómo lo voy a extrañar a este viejito! Qué suerte tuve en tenerlo!", escribió en su cuenta de Twitter, con una fotografía de algunos años atrás donde abraza a su papá.



La despedida de la ex estrella de la NBA y el seleccionado argentino, se produjo horas después del mensaje emitido por la cuenta oficial de la Asociación Bahiense de Básquetbol, que confirmó el deceso de Jorge. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge “Yuyo” Ginóbili. Referente ineludible de Bahiense del Norte. Piedra angular de su creación como institución, jugador, DT, dirigente y amigo. Nuestro sentido pésame a su familia, amigos y allegados. Q.E.P.D".



"Yuyo" Ginóbili murió a los 81 años y dejó un legado enorme en el básquetbol de Bahía Blanca, la ciudad natal de Manu y sus hermanos Leandro y Sebastián.



A su vez, fue una figura decisiva en la carrera de la ex estrella de San Antonio Spurs y el seleccionado argentino, quien lo recordó el día que ingresó al Salón de la Fama de la NBA, en septiembre del año pasado.



"Papá: cómo me hubiese gustado que estuvieras acá, que puedas entender lo que está pasando hoy. Mi primer fiel y más grande seguidor, te extraño mucho viejito, te extraño", dijo Manu, emocionado, mientras su padre lo veía desde Bahía Blanca, imposibilitado de trasladarse por su enfermedad.



La Confederación Argentina de Básquet (CAB) se pronunció vía Twitter sobre el fallecimiento del papá de Manu: "Dolor y mucha tristeza por el fallecimiento de Jorge "Yuyo" Ginóbili, exjugador e histórico dirigente de Bahiense del Norte. Desde la CAB expresamos nuestro pésame y enviamos nuestras condolencias a la familia Ginóbili, especialmente a Emanuel, Sebastián y Leandro, en este duro momento".