La alta inflación y la pobreza condicionan una nueva aventura presidencial de Cristina

“A Cristina hoy le importa más la ‘lapicera’ que ganar”, sostiene un funcionario del Ejecutivo que no se hace eco del nuevo suspiro del denominado “operativo clamor” y sostiene que la Vice intentará nuevamente transformarse en la “gran electora” y copar el armado de listas nacionales para poder conservar fortaleza en el Congreso, al ser consciente de las dificultades que tiene el oficialismo para transitar el proceso eleccionario en medio de una crisis económica-financiera, que viene horadando los ingresos de la población.

Las versiones sobre una supuesta candidatura de la Vice que circularon el viernes pasado estuvieron centradas en devolver centralidad a la exmandataria en medio de la danza de precandidatos a la presidencia, pero más que nada en la búsqueda de influencia en las discusiones que tendrán lugar en el Congreso del PJ Nacional, del 16 de mayo en el microestadio de Ferro, como la designación de los apoderados que el 24 de junio oficializarán las candidaturas y los pisos de integración de las distintas listas del Frente de Todos. Pero hoy nada indica que la dirigente nacida en Tolosa vaya a buscar un nuevo turno en la Casa Rosada.

Muchas veces la explicación más simple es la que cuenta. Si en 2019 Cristina no pudo encabezar la fórmula del FdT en paralelo al derrumbe económico de Cambiemos, por qué lo haría en 2023, siendo parte sustancial, aunque lo niegue, de un gobierno que llevó la inflación y la pobreza a mayores niveles que los de la etapa macrista. A los crudos datos de la realidad se le suman sus propias declaraciones cuando en diciembre pasado, al momento de conocer su condena, negó cualquier candidatura y lo que ha deslizado en la clase magistral del Teatro Argentino, el 27 de abril pasado.

ELECCIONES PROVINCIALES

Antes del Congreso peronista, habrá elecciones en ocho provincias. Para algunos dirigentes no habrá definiciones sustanciales hasta conocer estos resultados. No se estaría a la espera de algún líder con posibilidades de proyectarse a nivel nacional sino de “números reales”, no encuestas, que den cuenta aunque más no sea distritalmente del sentir de una sociedad defraudada con la clase política.

Fue una semana en la que distintos actores del oficialismo reclamaron una pronta reunión entre el Presidente y la Vice para acordar la forma en que se designará al candidato presidencial del FdT. Hoy no hay diálogo entre ambos y persisten las diferencias: mientras que el primer mandatario insiste en que haya PASO, la exmandataria prefiere un postulante que surja por “consenso”, siempre y cuando sea el que ella haya propuesto previamente. El elegido sería Sergio Massa, con quien mantiene una alianza estratégica que le posibilita surfear contradicciones tales como tolerar las tasas de interés más altas en 20 años, concesiones al campo o la ineficacia en la lucha contra la inflación.

EL ÍNDICE DE INFLACIÓN

El próximo viernes el Indec finalmente informará el indicador de abril, que podría orillar el 8%, y en mayo las previsiones son aún peores porque impactaría el desmadre en los precios que gatilló la corrida cambiaria. ¿Por qué Cristina igualmente promueve la candidatura del ministro de Economía? Por el temor a un descalabro institucional, producto de la falta de dólares y a una eventual espiralización de los precios. En última instancia, Massa llegó al Palacio de Hacienda como timonel del denominado “Plan llegar”.

Sí sorprendió el apoyo que le dispensó la CGT en su “deshilachado” acto por el Día del Trabajador, en el que no hubo ninguna crítica al Gobierno por el andar económico pero sí un reclamo un tanto “light” por la histórica “cuota sindical” en el armado de listas. También quedó opacado por la embestida contra Javier Milei y los “halcones del PRO”, el documento que habían difundido con antelación, titulado “Estamos a tiempo”, en el que se llamaba a un consenso amplio de toda la clase política para acordar “diez medidas” que permitan al país salir del estancamiento.

Un jefe sindical, al que no se lo puede tachar de kirchnerista ni de massista, aceptó que la alta inflación transformará a Massa “en un blanco móvil” en una eventual campaña electoral a la presidencia pero concedió que “cuando jugás a las cartas tenés que arreglarte con las que te tocan en la mano”.

Lo extraño del caso es que hasta hace casi 2 meses Daniel Scioli era el presidenciable que contaba con mayor número de adhesiones en el movimiento obrero. Al parecer, algunos “asados” celebrados en la casa del tigrense habrían hecho cambiar de postura a más de un gremialista de peso.

No hubo durante los discursos pronunciados en el estadio de Defensores de Belgrano críticas a Horacio Rodríguez Larreta y otros referentes del mayor armado opositor. El triunviro Héctor Daer, junto a sus pares de mesa chica, recibieron la semana pasada al alcalde porteño en el gremio de Sanidad con la excusa de una deuda que las obras sociales mantienen con los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires de la etapa de la pandemia. Allí, el precandidato presidencial confirmó su perfil negociador y sostuvo que intentará que las reformas se realicen en el marco de los convenios colectivos o mediante leyes consensuadas en el Congreso.

LA RENUNCIA DE VIDAL

La renuncia de María Eugenia Vidal a competir por la presidencia puso definitivamente en el centro del ring a Larreta y a Patricia Bullrich. La exgobernadora luego se mostró con ambos contendientes pero previamente dio vía libre a Cristian Ritondo a que se incorpore a la grilla de aspirantes a la Gobernación que orbita alrededor de la exministra de Seguridad.

La “foto de familia” que los referentes PRO se habían tomado el viernes 28 de abril en la casa de Jorge Triaca, en San Isidro, pareció envejecer prematuramente. Las tensiones entre ambos “campamentos” siguen en aumento. Bullrich persiste en sus guiños al libertario Javier Milei en contraste con las duras críticas que le asesta el alcalde porteño. El gran interrogante es si Mauricio Macri “caminará” la campaña junto a la expresidenta del PRO más allá de las coincidencias discursivas y de continuar rodeándola con dirigentes de su extrema confianza.

INTERNA VIRULENTA

En el radicalismo observan la virulencia de una interna PRO que no se definirá hasta tanto se conozcan los resultados del 13 de agosto. Gerardo Morales, que hoy buscaría capitalizar el triunfo en las elecciones jujeñas de su pupilo Carlos Sadir, sigue mostrándose cerca de Larreta, con el que coincide en los cuestionamientos a la dolarización y a las posturas extremas del postulante libertario.

Tanto en Juntos por el Cambio como en el FdT prestan atención a cómo le dan las encuestas al histriónico economista, pero son conscientes de la falta de estructura de La Libertad Avanza. Por caso, esta fuerza iría a las elecciones sin candidatos en provincias grandes como Santa Fe y Córdoba. La “carta” de Buenos Aires, al parecer, la jugaría al filo del cierre de listas, pero hay coincidencia que esta precaria estructura le impediría contar con suficientes candidatos a nivel distrital y con una fiscalización adecuada para “defender” las boletas durante los comicios.

A falta de una nueva reunión de su Mesa Nacional, referentes de JxC congregaron a economistas de los distintos partidos. Facundo Manes arribó con los heterodoxos Marina dal Poggeto y Martín Rapetti, que se ubican lejos del espectro ideológico, por caso, del macrista Luciano Laspina. La síntesis de una propuesta superadora a la actual crisis sin dudas constituye un verdadero desafío para la coalición opositora con vistas al inicio de la campaña electoral.