El delito de falsa denuncias debe ser revisado y corregido

La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
Milei vuelve a La Plata: ¿qué candidatos estarían presentes este jueves en Atenas?
El Gobierno evalúa medidas para incentivar la venta de autos 0Km.: ¿se viene un nuevo Plan Canje?
Horas clave de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia
Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
Foster Gillett puso los dólares y apagó momentáneamente el incendio en Uruguay
Gustavo Cerati cumpliría 66 años: Soda, secretos, legado y la huella de una joven platense
Trump toma el control de Washington DC y saca a las calles a la Guardia Nacional: "Invadida por pandillas violentas"
CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Gustavo Yankelevich rompió el silencio y habló de la muerte de su nieta Mila: "Con dolor, pero de pie"
María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios
Gerchunoff presenta en la Ciudad “La imposible república verdadera”
La Plata, insegura: cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata
Misterio en Coghlan: se presentó ante el fiscal el ex compañero del joven asesinado hace 41 años
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: uno por uno, de lunes a sábados
Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco
Julio fue el mejor mes en lo que va de 2025 para la venta de autos usados
Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
La crisis de uno de los clubes más viejos del mundo: Sheffield Wednesday, al borde del colapso
Identifican a tres víctimas del 11-S 24 años después de los atentados
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Rubén Sarlo
Abogado
En estos días salieron a la luz diferentes casos judiciales en los cuales esposas denunciaron falsamente a sus parejas masculinas por abuso sexual hacia alguno de sus hijos, o hacia ellas, con lo cual aquellos fueron separados de su familia, con prohibición de acercamiento a los hijos, y en algún caso también sufrieron prisión hasta que se aclaró definitivamente la situación. Es dable suponer que haya muchos más casos que todavía no se han esclarecido en dicho sentido. Esto es gravísimo.
Sin perjuicio de aclarar aquí, que no todas las denuncias en este sentido sean falaces (ello deberá acreditarse judicialmente), es obvio que la normativa vigente que penaliza la denuncia criminal falsa es absolutamente obsoleta. El vigente artículo 245 de nuestro Código Penal establece para quienes realicen la acción delictiva, la irrisoria pena de dos meses a un año de prisión, con más accesoria de multa. El texto fue legislado mediante la Ley 13.569 del año 1949, pero a la fecha se han incrementado estos casos, muy especialmente en temas de violencia de género.
Pueden existir falsas denuncias de cualquier naturaleza, inclusive las que se suelen hacer para cobrar total o parcialmente seguros de automotores. En estos casos, generalmente el tema se caratula como estafa, o tentativa de estafa a la Compañía de Seguros respectiva, y muy rara vez se forma causa separada por la falsedad. Pero en el caso de la violencia doméstica o de género la gravedad es mucho mayor, porque está en juego el núcleo familiar. Y aunque el vínculo de la pareja éste esté roto por alguna situación, la cuestión afecta directamente a los hijos menores en común, que muchas veces se ven involucrados sin saberlo porque sus madres y otros parientes les hacen afirmar que han sido víctimas de abuso por parte de sus padres, sin que ello sea cierto.
Por otra parte, además de incrementar el monto de la amenaza de pena como figura delictiva básica, los legisladores nacionales deberían también normativizar una figura agravada por distintas razones, entre ellas, que quien denuncia la felsedad sea funcionario público.
El tema es muy delicado y perjudica tanto a los que son falsamente denunciados, como al sistema judicial mismo, ya que se requiere un dispendio jurisdiccional innecesario pues el hecho es inventado, no ha ocurrido. Esperamos que los señores legisladores, además de ocuparse de la rosca política permanente, se dignen a trabajar en beneficio de la sociedad como lo impone su cargo elegido por la ciudadanía. Y lo que está sucediendo y venimos comentando les da una muy buena oportunidad para hacerlo.
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí