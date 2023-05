Otro motociclista grave por un choque en Olmos

Durante el último fin de semana se registraron diferentes siniestros viales que engrosó el listado de heridos a causa -justamente- por accidentes en calles y Avenidas de la Región. Tal como informó EL DIA en sus ediciones anteriores, en base siempre a fuentes policiales y judiciales, fueron los motociclistas quienes protagonizaron más de seis fuertes choques, quedando dos de ellos en grave estado, uno reportado ayer durante el mediodía.

Según indicaron voceros, el terrible accidente tuvo lugar en la zona de 44 y esquina 180, en la localidad de Lisandro Olmos. Allí, por razones que se intentan esclarecer a través de cámaras de video y testimonios, una motocicleta Honda titán 150cc y un vehículo Volkswagen gol, colisionaron brutalmente, llevándose la peor parte el del rodado menor.

Tras el incidente vial, frentistas y testigos dieron alerta al 911 y minutos después arribó un móvil policial y una ambulancia del SAME. Ya en escena, constataron el accidente y trasladaron de urgencia al conductor de la moto al Hospital “Dr. Alejandro Korn” de Melchor Romero.

En base a lo detallado en el parte oficial, el damnificado presentó una “fractura expuesta de pierna derecha”, por lo que son horas clave para su evolución. Fuentes médicas informaron que “corre peligro de vida” por la gravedad de la herida.

Cabe marcar que los investigadores incautaron ambos rodados, y a la espera de esclarecer la situación, en el lugar trabajaron efectivos de la Policia Científica.

QUÉ SE SABE DEL OTRO HERIDO

Como bien se mencionó, este motociclista se suma al joven de 21 años que también quedó en grave estado tras colisionar brutalmente con su moto en la zona de 13 y esquina 165, en Berisso. En este caso, el conductor del automóvil se comunicó con EL DÍA y reveló que circulaba por calle 165 y en la esquina de 13 frenó. Cuando pasó la bocacalle “la moto lo impactó en el lateral derecho”.

Por ello, el vehículo quedó marcado sobre “la puerta derecha y la parte del parante”. “Eran tres individuos”, describió para luego destacar que, al ver un chico herido, bajó rápidamente para llamar al 911 y pedir asistencia a otro automovilista que pasaba por el lugar.

“Les pedí que no se fueran. Me chocan ellos a mí y todos se dieron a la fuga. La moto no tenía luces ni patentes. No se sabe quién es el titular de la moto”, cerró.

El hecho es investigado por la UFI Nº 10 del Departamento Judicial de La Plata y fue caratulado como “lesiones culposas”.

Al día de la fecha -de acuerdo a los datos policiales recabados y relevados por este diario-, en la Región son en total 27 personas que perdieron la vida a causa de un accidente de tránsito. La cifra preocupa y alarma a las autoridades siendo que la conclusión a estos números es que, la problemática continúa, se palpa todos los días y no encuentra solución ni freno.