La desgarradora carta de una diputada nacional para contar que tiene cáncer

Un difícil momento está atravesando una diputada nacional, y lo hizo público a través de una desgarradora carta que dio a conocer en sus redes sociales. Se trata de la legisladora de Juntos por el Cambio María Luján Rey, quien confirmó que le está dando pelea al cáncer. La mujer está en pleno tratamiento de quimioterapia y dio detalles de su dura pelea.

En su cuenta de Twitter, la madre de Lucas Menghini Rey, una de las 52 víctimas fatales de la Tragedia de Once, escribió: “¡Pintando libélulas para hacer más llevadera la primera quimioterapia!”. Fue en ese breve mensaje que agradeció a todos los que la “acompañan en esta nueva lucha”. Pero más tarde dio más explicaciones en su cuenta de Facebook, en donde escribió la conmovedora carta.

Pintando libélulas para hacer más llevadera la primera quimioterapia! Gracias a todos los que me acompañan en esta nueva lucha!!! pic.twitter.com/QlaTzjAS6o — María Luján Rey (@MariaLujan_Rey) May 5, 2023

Cabe destacar que la ausencia de Rey en sus actividades parlamentarias venían llamando la atención. Por caso, no estuvo presente en el último plenario de la Comisión de Legislación Penal, que se llevó a cabo el pasado 18 de abril, en donde se debatió la reforma a la Ley de Lavado de Activos. Y tampoco participó de la Comisión de Defensa del consumidor, del Usuario y de la Competencia que se realizó el martes pasado. Incluso aseguran que la última vez que participó en una Comisión fue el 8 de marzo, durante un plenario que tuvo como eje debatir el fortalecimiento de la justicia santafecina.

La carta que escribió María Luján Rey

Ayer publiqué un tweet sin tener presente la posibilidad de que se transformara en noticia. En virtud de ver que sí lo fue, considero necesario explicar un poco como llegué hasta aquí. No tuve nunca intención de ocultar nada, pero llegar al diagnóstico llevó tiempo, y comencé el tratamiento apenas tuve la confirmación.

Quiero compartirles este proceso para llevar tranquilidad y para agradecer el respeto y el cariño que me han manifestado.

El viernes 18 de marzo después de una jornada de reuniones y recorridas por la provincia de Buenos Aires, regresé a mi casa por la tarde/noche. Cuando termino de cenar, veo mis tobillos muy hinchados y si bien no tenía ningún dolor, ni me sentía mal, como fue algo que nunca me había ocurrido, decidí acercarme a una guardia, para mayor tranquilidad. Allí me sorprende tener la presión arterial elevada, puesto que toda mi vida fui hipotensa. Intentan bajarme la presión con medicación y me hacen un electrocardiograma que no sale muy bien. Deciden dejarme internada para observación en la unidad coronaria. El diagnóstico presuntivo en ese momento fue hipertensión.

A partir de ese momento comenzaron a aparecer otros síntomas como falla renal, arritmias, inflamación del hígado, entre otros.

Me fueron pasando de unidad coronaria a terapia intensiva, luego a clínica médica y así durante más de un mes y 20 días en los que me hicieron diferentes estudios que fueron descartando las hipótesis de los diferentes especialistas. Fueron días muy difíciles porque más allá del dolor físico, la incertidumbre de no encontrar el diagnóstico fue muy angustiante.

Finalmente, logramos saber que padezco de dos enfermedades que son poco frecuentes, mieloma múltiple y amiloidosis. Esta última afecta, al momento, mis riñones, mi hígado y mi corazón. El tratamiento es quimioterapia, y estoy siendo atendida por un excelente equipo de especialistas en amiloidosis, lo que me permite estar tranquila y confiada.

Recibir el diagnóstico fue por un lado aliviador, pues nos permitió pensar en el tratamiento y la cura, pero también fue duro.

La lucha que se pierde es la que no se da. Voy a pelearle a estos bichos con la determinación de ganarle, y cuento para eso con el sostén de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros y de muchas personas.

Estar internada me imposibilitó seguir adelante con mi agenda laboral, y me obligó a ausentarme en las últimas sesiones y en algunas comisiones de las que soy miembro, pero a medida que avance el tratamiento, podré ir retomando mi actividad presencial.

Por alguna razón, equivocadamente, creí que ya tenía saldada la cuota de sufrimiento en esta vida, ya que el que me tocó es perpetuo, sin embargo parece que quedaba un resto, y aquí estamos, aprendiendo, luchando y agradeciendo todo lo bueno que tengo: profunda fe, una hija que ilumina mis días y un hijo que ilumina mis noches.