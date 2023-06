Garnacho cantó el Himno Nacional y revolucionó las redes

Antes de ingresar en lugar de Nicolás González, repitiendo el cambio del partido contra Australia, que marcó su debut con el Seleccionado nacional, Alejandro Garnacho ya era noticia luego que la TV lo mostrara cantando el Himno Nacional argentino en la previa del encuentro de hoy frente a Indonesia.

Como uno más, al juvenil delantero se lo ve entonando el himno abrazado a Enzo Fernández y Giovanni Simeone, en una imagen que rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales.

El futbolista del Manchester United, de apenas 18 años, nació en España, es hijo de madre argentina y cuando comenzó a ser mencionado para jugar con la selección en todo momento dejó en claro que él quería vestir los colores de Argentina.

Garnacho y el Himno Nacional Argentino 🎵🎶💙 pic.twitter.com/EMQHjcLFMw — TyC Sports (@TyCSports) June 19, 2023

Según la normativa de la FIFA, un jugador necesita de tres partidos para no poder vestir otra camiseta. Habiendo jugado frente a Australia, España debía esperar al menos tres años para poder convocarlo, aunque con dos partidos más, ya quedará sellada su elección para jugar en el país campeón del mundo.

Con este segundo partido con el Seleccionado nacional, Garnacho quedó a tan sólo un encuentro de quedar "blindado", algo que podría darse en el marco de las Eliminatorias, en septiembre, ante Ecuador.

De todos modos, el propio jugador dejó en claro cuál es su voluntad, previo a estos dos encuentros: "Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí, yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, y si no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará".