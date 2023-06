Otra noche de terror en el centro platense por una pelea a piedrazos

La nocturnidad platense continúa siendo un problema para los vecinos por los ruidos molestos y las peleas que se dan en las inmediaciones de los bares y boliches bailables.

Esta vez, hubo otra pelea callejera, una modalidad que no cesa en la madrugada platense de los fines de semana. Mientras siguen los ecos por el joven arrollado dos veces por un automovilista con el que había mantenido un altercado en un boliche de 60 y 26, la semana pasada, durante la madrugada del martes dos bandas se agarraron a pedradas en 9 y 48, en pleno centro de La Plata.

Así lo denunciaron vecinos de la zona que aseguran haber tenido que interrumpir abruptamente su descanso en el feriado por el grito de grupos de jóvenes que mantuvieron un feroz cruce en la vía pública.

Según describieron desde el sector céntrico, en medio de las agresiones físicas y verbales entre los implicados, volaron piedras para todos lados. En consecuencia, casas y vehículos presentaron algunos daños.

No obstante, en el barrio la preocupación gira en torno “al descontrol de la nocturnidad y a que en algún momento suceda algo más grave. Esto ya es terrible. Este enfrentamiento a piedras de por sí es algo muy grave. No se puede dormir, no hay paz. Estas situaciones se viven muy seguido últimamente”, lamentaron.

En este marco, los frentistas pidieron “mayor presencia de Control Ciudadano para evitar este tipo de desmanes entre banditas”.

El antecedente más cercano del descontrol en torno a los boliches fue la pelea que hubo la semana pasada en 60 y 26. En ese contexto, un joven al comando de un auto embistió dos veces a un otro con el que había mantenido un cruce, hecho que cobró relevancia a nivel nacional, a través de las redes sociales, y que generó conmoción en el barrio. La víctima del ataco automovilístico terminó hospitalizada en estado delicado.

Pero los reclamos de los vecinos de la Ciudad se escuchan desde hace tiempo en distintos barrios donde se ubican bares y discotecas, además de las zonas en las que grupos de jóvenes “adoptan” como puntos de encuentro para escuchar música a todo volumen, correr picadas y sentarse en plazas, veredas y ramblas a pasar la noche.

Tal el es caso de los frentistas que viven en las inmediaciones es de 5 y 58 ó en 11 y 55, que cada fin de semana denuncian descontrol nocturno por ruidos molestos que les impiden descansar.

Por otra parte, desde la zona de diagonal 74 entre las plazas Italia y Moreno también se han recibido reclamos vecinales ante los desmanes nocturnos.