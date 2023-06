El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, ratificó hoy su voluntad de postularse a la Presidencia por la alianza oficialista Unión por la Patria (UxP), representar a "todas las familias argentinas" y "defender el país federal", a dos días del cierre de listas para las PASO del 13 de agosto.



"Quiero ser tu Presidente, el Presidente de todas las familias argentinas", expresó De Pedro a través de un video publicado en sus redes sociales, y afirmó que está dispuesto a afrontar "sin excusas problemas urgentes" del país como "la deuda irresponsable que nos dejaron, el drama de la inflación y una pobreza inaceptable".



En el spot, el funcionario evitó además revelar quién sería su compañero de fórmula, en medio de la expectativa por la participación en un eventual binomio del gobernador saliente de Tucumán, Juan Manzur.



El dirigente planteó que Argentina "tiene desafíos económicos y sociales que requieren de mucha convicción, coraje y firmeza en la decisión para enfrentarlos y resolverlos", y abogó por "proteger los derechos conquistados, cuidar nuestros recursos naturales y defender la democracia que tanto representa para mí y para todos y todas".



Y prosiguió: "Quiero una Argentina de progreso, sí, pero sobre todo una Argentina de crecimiento compartido".



Para De Pedro "es necesario volver a representar y defender a nuestro país federal, trabajar como lo hice estos años para desarrollar el potencial que tienen nuestras provincias, pensando sobre todo en el arraigo, la cultura y la fuerza del interior".



Por eso llamó a "recuperar la esperanza y el orgullo de ser argentinos, que nadie nos diga que somos una sociedad fracasada; tenemos que recuperar la ilusión y la confianza en nosotros mismos", subrayó.



De Pedro dijo que "ama profundamente" al país y que "va a dar el paso" de ser precandidato para que "otros y otras también se animen".



"El país necesita de esta energía renovadora y de un nuevo sueño eren el que creer", sostuvo, y añadió: "Sé que no será un trabajo fácil, pero si de algo puedo dar fe en mi vida es que nunca tuve las cosas fáciles".



El funcionario remarcó: "Me voy a esforzar como nadie y como siempre lo he hecho, vamos a poner todo y más también. Tenemos que volver a representar la grandeza de este país junto a todas las personas que acompañen este sueño. Quiere ser presidente de todas las familias argentinas".



Antes de la difusión de ese video, De Pedro había visitado la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), en Avenida de Mayo 1147, desde donde abogó por "fortalecer el modelo industrial argentino".



El funcionario indicó ante los medios presentes, entre ellos Télam, que con los empresarios -encabezados por Daniel Funes de Rioja- dialogó sobre las "oportunidades de industrializar que hay en Argentina y sobre los recursos naturales", además de "desarrollar en cada una de las provincias un acuerdo para que, con industrias fuertes, tengamos una Argentina fuerte y con trabajadores fuertes".



Indicó que también conversó con los empresarios acerca del "rol de las pymes, que exportan hoy 13.500 millones de dólares".



Para De Pedro, "el potencial que tienen las pymes en Argentina no tiene techo; las pymes pueden exportar muchísimo más, agregando valor", dijo, e instó a "invertir fuertemente en ciencia y tecnología" para alcanzar ese objetivo.



Del encuentro participaron dirigentes de la cúpula de la UIA como Funes de Rioja, presidente de la entidad, y Martín Cabrales, entre otros.



Tras la reunión en la UIA, De Pedro encabezaba un encuentro con dirigentes de la CGT en la sede que el Sindicato de Camioneros tiene en la calle José María Moreno al 1200.

"A LA MILITANCIA LE GUSTA"

Después que Cristina Kirchner se reuniera ayer con Juan Manzur, encuentro que disparó todo tipo de rumores, el intendente de Ensenada Mario Secco dijo que "a la militancia" le gusta la posibilidad que el tucumano acompañe en la fórmula presidencial a Wado De Pedro en el oficialismo.

El jefe comunal, de los más cercanos a la Vicepresidenta, tomó como un indicio el encuentro de ayer entre Cristina y el ex jefe de Gabinete, de quien en los últimos días aparecieron carteles en Ciudad de Buenos Aires promocionándolo como candidato a presidente. Y dijo que si bien "es una decisión de la mesa chica", es una posibilidad "que a la militancia le gusta".

"Es una decisión de la mesa chica, Cristina preside esa mesa y nosotros estamos esperando la decisión. Ayer se vio una foto de Wado con Manzur y a la militancia le gusta, le gusta. Pero por supuesto vamos a esperar la última decisión de Cristina, que es la que tiene toda la fuerza", afirmó.

CRISTINA CON MANZUR

La reunión en el despacho de la ex presidenta en el Senado coincidió con la aparición de afiches en las inmediaciones del Congreso nacional con la leyenda "Juan Manzur presidente", firmados por la agrupación "La Rucci".

"La fuerza del interior nos une. Juan Manzur Presidente", rezan los carteles con letras blancas sobre fondo azul, que empapelaron algunas de las principales arterias del centro porteño como las avenidas de Mayo y Belgrano.

Días atrás, el tucumano había confesado en declaraciones periodísticas que tenía intenciones de candidatearse: "Ando con ganas de postularme".

El cónclave con la vicepresidenta ocurrió en un momento de definición de candidaturas, con el reloj corriendo hasta el próximo sábado a la medianoche, cuando expirará el plazo para la inscripción de las listas.

Manzur podría ser compañero de fórmula de Wado De Pedro o de Sergio Massa, los favoritos a encabezar la boleta presidencial que bendecirá Cristina Kirchner, aunque no se descarta aún a Axel Kicillof, quien prefiere ir por otro mandato en la provincia de Buenos Aires.