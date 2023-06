Un final caliente, que dejó al Pincha sin la chance de subirse al ansiado podio

Dentro de un partido que poco a poco se fue calentando con el correr de los minutos, el final se llevó todas las miradas ayer por la noche entre Estudiantes y San Lorenzo, quienes repartieron unidades.

Y es que pese a un primer tiempo muy a favor de los dirigidos por Domínguez, en el complemento las cosas cambiaron y los de Insúa, aún con sus limitaciones en cuanto a la generación, complicaron a un Pincha que no tuvo la solidez de siempre y que terminó pagando. Pese a esto, sobre el cierre del cruce, Estudiantes tuvo una posibilidad inigualable.

Tras un ingreso al área de Mancuso por derecha, Campi se barrió y le impactó el tobillo derecho al lateral Pincha, razón por la cual Falcón Pérez, con asistencia del VAR, cobró penal en favor de los locales.

Sin embargo, al momento de dirigirse a la pantalla para observar la acción, el DT del Cuervo le recriminó en varias oportunidades al colegiado, por lo que recibió el reproche de los plateistas ubicados en el sector de 115.

Además, jugadores de ambos equipos se cruzaron tanto allí como en el área en que luego patearía Rollheiser, sector en el que Batalla, al momento de la revisión, buscó comprometer el terreno de juego rompiendo el punto penal para dificultar la ejecución.

Lo concreto es que luego el golero de San Lorenzo le contuvo el penal al también ex River, dentro de una ejecución que terminó en empujones de ambos bandos y amonestados tanto en el Pincha como en la visita.

“ERA UN PARTIDO CALIENTE”

Apenas terminado el encuentro, el arquero de San Lorenzo dialogó con la prensa. “Era un partido picante, con dos equipos que están peleando por estar arriba en la tabla. Ellos tienen jugadores de muchísima jerarquía. Nosotros contamos con algunas bajas. La verdad es que creo que en líneas generales hicimos un buen partido. Pudimos rescatar el punto”, comenzó.

En cuanto al penal y el diálogo con Rollheiser en la previa, sostuvo: “Nosotros estudiamos. La situación del partido a veces te va dando algún indicio. Tuve la suerte de atajarlo y poder ayudar a mi equipo”. “Con Benja nos conocemos hace años. Es un chico al que quiero mucho. Charlamos, pero nada fuera de lugar. Con él tengo la mejor, es un jugador excelente. Me tocó a mí, pero también a veces les toca a ellos. Le deseo lo mejor. Él sabe que le tengo mucho aprecio”, agregó.

En cuanto a los episodios con los alcanza pelotas, remarcó: “Cosas que pasan en los partidos. No estoy de acuerdo con que se metan e influyan con el tema de la toalla, el agua...Son maneras y formas. Ninguna está bien, ninguna está mal. Yo no estoy de acuerdo porque también involucran a chicos jóvenes que no tendrían por qué aprender determinadas cosas. Cada uno tiene sus formas, cada uno tiene sus juegos. No soy yo quién para juzgar a nadie. A veces, cuando te sirve, también lo hacés desde tu lado el tiempo. Tirar alguna pelota un poco más lejos. Son cosas del fútbol y está perfecto. No concuerdo sí con que se metan en el campo de juego”, concluyó.