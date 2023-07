Muerte de Emilia Uscamayta Curi: “Me regalaron un champagne por haber hecho el RCP”

La tercera audiencia por la muerte de Emilia Uscamayta Curi arrancó a las 11.15 de la mañana con la conformación del Tribunal Oral y Criminal N° 3 compuesto por los Drs. Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali quienes escucharon atentos la declaración de seis nuevos testigos.

Agustina De Cándido fue la joven que la mañana de la fiesta le practicó el RCP a Emilia. Conmovida por lo que sucedió aclaró ante el TOC 3, “Tengo la secuencia perfecta en mi cabeza. Te puedo decir hasta lo que tenía puesto ella cuando la sacaron del agua”.

Ante la pregunta del Ministerio Público Fiscal de cómo habían sucedido los hechos, De Cándido, relató “soy muy puntillosa. No había lugar para sentarse en la fiesta, estaba todo embarrado. Fui al VIP que era el sector de la pileta, me senté en un puf blanco (…) y escucho: ¡sáquenla!, ¡sáquenla!”.

Agustina prosiguió con su relato y detallo “Cuando la sacan se le cae el DNI y 100 pesos. Yo los levante y se los metí en el corpiño y enseguida empiezo a hacerle RCP. Empezó a largar como crema, baba y yo la saque con mi vestido. Viene alguien, tenía rastas, me la da vuelta y le empieza a pegar en la espalda como si estuviese atorada. ¡¡Y no!! Le dije e intente continuar con el RCP, el pulso era muy débil y tenia los labios moradisimos. Alguien gritó llamen a la ambulancia.“

Y continuó “no se quien la agarra de los pies, tenía remera roja, la tiraron como para abajo, me la sacaron, la cargaron y se la llevaron… y me quede en shock. Me habían dicho que la ambulancia estaba en la puerta, pero yo no la vi. Tampoco había guardavidas.”

Durante el relato, en varias oportunidades, exhibieron videos donde se pudo observar a varios jóvenes saltando a la pileta y la gran concurrencia que había ese día en la quinta de calle 520 donde se desarrollaba la fiesta.

Agustina De Cándido contó, además, a los abogados representantes del particular damnificado -Adrián Rodríguez Antinao e Ignacio Fernández- que luego de lo sucedido se le acercó alguien que le dijo “quédate tranquila que llegó bien. Me regalaron un champagne por haber hecho el RCP, pero les dije ¡no gracias!”.

La Fiscal de Juicio Silvina Langone consultó a la testigo respecto de su declaración el día 3 de enero de 2016 en la que manifestó “conocía a los organizadores de la fiesta. Al que reconocí que estaba en la barra era a un Gastón (por Haramboure), quien trabajaba en los boliches. En ese momento estaba contando dinero a lo que yo le referí a mi novio: ¡este tipo tiene que estar preso, mató un chico en Berisso! Y conocí esa noche a Santiago (Piedrabuena) que se me presentó como el organizador. Estaba con una bermuda de jean y musculosa negra”.

El agua estaba negra

Matías Beiras fue otro de los testigos que puso el acento en las condiciones en las que se encontraba la pileta. Expresó ante el TOC 3 que en la fiesta “Había un par de carpitas donde vendían alcohol y después la pileta estaba atrás. La pileta era el VIP. En general había un motón de gente. No recuerdo las dimensiones de la pileta, pero habida gente.” Y respecto a la muerte de Emilia detalló “Vi cuando a la chica la sacan del agua. Estaba negra. No se cuánto tiempo estuvo abajo del agua la chica. Si recuerdo cuando la sacaron. Había alguien que le hacía RCP. Supuestamente decían que la ambulancia estaba en la puerta, pero cuando entre nunca la vi. Sacaron a la chica cuando debió haber entrado un médico. El que se la lleva es el que la sacó puntualmente del RCP”

Al respecto, en la primera audiencia, Alejandro Piedrabuena, (hermano de uno de los imputados) detalló: “Escuche un griterío. Me acerque y vi que había una chica tirada ahí, nadie estaba haciendo nada. Le tomé el pulso, que era poco, la cargue y la lleve caminado hasta la puerta principal, la subí a un taxi y la lleve al hospital de Romero. La chica convulsionaba. Estaba pálida, vomitaba agua…”

Luego de tres jornadas intensas de declaraciones de los testigos, los abogados del particular damnificado y la Fiscalía consideran que “se va conociendo la verdadera trama de lo que sucedió en la fiesta clandestina la madrugada del 1 de enero de 2016”, así lo expresó Adrián Rodríguez.

Otros testimonios

Maira Ayelén Armoa -RRP- declaró que había estado presente ese día y que “el locutor de la fiesta era el “Peque” García (…) A Gastón Harmboure lo vi en la quinta fue ahí donde lo conocí. Se que era uno de los organizadores".

Respecto a la venta de las entradas donde se especificaba la presencia de ambulancias y de seguridad en la zona de la pileta sostuvo “el tema de la venta de entradas las fui a rendir al boliche 737” (local que sería propiedad de Piedrabuena y Haramboure).

Durante la jornada del viernes también declararon Noelia Lobos quien recibió en la DDI uno de los videos del evento luego de sucedido los hechos en enero de 2016. Y dos jóvenes que estuvieron presentes en la fiesta, Stefania Salvarezza y Nahuel David Demita.

Los Imputados

Según la requisitoria de elevación a juicio presentada por el Ministerio Público Fiscal los cuatro imputados en la causa Carlos Federico Bellone, Gastón Haramboure, Raúl Ismael García y Santiago Piedrabuena - que están representados por los abogados defensore, los Drs Alejandro Montone, Juan Di Nardo, Alfredo Gascón, Miguel Molina, y Marcelo Peña- cumplieron roles bien delimitados:

Claudio Federico Bellone era el dueño de la quinta donde tuvo lugar la fiesta y quien puso a disposición el lugar para que se desarrolle el evento. También fue a quien se le notificó de la clausura municipal.

Santiago Nicolás Piedrabuena y Gastón Sebastián Haramboure habrían sido los impulsores originarios de la fiesta y quienes planearon su organización.

Raúl Ismael García habría sido el encargado de conseguir la bebida que se vendía en el lugar y el encargado de realizar los contactos pertinentes para conseguir la quinta.

A los cuatro se los acusa de "homicidio simple con dolo eventual y desobediencia en dos oportunidades". El juicio continuará este lunes a las 10 de la mañana en los Tribunales de calle 8.