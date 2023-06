Con regenerativo y tareas de tipo aeróbicas, el plantel albiazul regresó a las prácticas en Estancia Chica con Goiás como objetivo, partido que se disputará el jueves a las 19 en Brasil.

Chirola Romero espera contar con el regreso de Bautista Barros Schelotto en lugar de Guillermo Enrique y deberá decidir quien será el reemplazante de Felipe Sánchez en la zaga central a partir de su expulsión ante Independiente Santa Fe. Bruno Palazzo parece correr con ventaja para acompañar a Morales en la defensa mens sana.

Al mismo tiempo, Matías Melluso, Ignacio Miramón y Alan Lescano serán evaluados por sendas molestias. De todos modos, si bien Gimnasia no irá con un equipo totalmente alternativo, no hay que descartar algunas variantes para enfrentar al conjunto brasileño.

MURO EN RUSIA Y ¿CASTILLO AL EXTERIOR?

El mediocampista Tomás Muro ya se encuentra en Rusia, donde hoy hará la revisión médica. Es el único detalle para perfeccionar la operación con el FC Oremburg por el 50% de la ficha con un contrato hasta junio del 2026. La otra mitad del pase seguirá en poder de Gimnasia. Una vez superadas las pruebas médicas, el jugador regresará a nuestro país para ultimar todos los detalles.

Por otra parte, trascendió una posibilidad para Rodrigo Castillo en el fútbol sueco. Sin embargo, no asoma como algo factible porque se trataría de una cesión a préstamo sin cargo a un mercado que no es comprador y al regreso al futbolista habría que reconocerle un contrato similar al europeo, en euros y fuera del alcance del Lobo. Por ahora, la chance no camina.