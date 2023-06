El "Pata" Medina habló tras ser sobreseído: "Por supuesto que quiero volver a la UOCRA"

El ex líder de la UOCRA La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, habló por primera vez tras obtener el sobreseimiento en la causa por lavado de dinero, asociación ilícita y extorsión, concedido a partir de un fallo de la Sala II de la Cámara de Casación Penal.

En un diálogo radial (AM750), el Pata Medina expresó que “yo nunca podía pensar que en plena democracia íbamos a tener un Gobierno así, que perseguía por perseguir. No solamente a los sindicalistas, sino también al periodismo, a algunas pymes que quedaron sin su fuente de trabajo”.

Medina le apuntó al gobierno de María Eugenia Vidal y lo calificó como parte de una "gestapo sindical" al afirmar que “lo más diabólico fue esa mesa judicial, la verdad es que no esperaba que llegaran a tanta cosa mala". "Y en democracia: acá vi los mismos mecanismos que en la dictadura”.

Medina dijo que "cuando Mauricio Macri y María Eugenia Vidal asumieron, tuve una audiencia con ella y estuvo todo lo más bien. Incluso, le llevé una carpeta sobre obras hidráulicas". Habló de “buena onda” y agregó que "por ahí toqué intereses de Vidal, como la usina hidráulica de Ensenada, una obra que ellos paralizaron y después se la dieron a Calcaterra".

En cuanto a la medida judicial que lo sobreseyó de la causa que cargaba desde 2017, el ex líder del gremio de la construcción dijo que "me quedé pensando en que por fin se hizo justicia en mi caso y toda mi familia".

"Con mucha alegría, con mucha tristeza, con muchos recursos, con angustia. Se mezclaron todas las cosas”, manifestó en la entrevista radial.

"En el expediente del juez Armella están las partidas de nacimiento y los documentos de mis sobrinos y mis nietos. También de mi hijo Bastian, que tenían 6 añitos. Hubo espionaje", señaló.

El fallo de Casación ratificó lo sentenciado por el juez de La Plata, Alejandro Esmoris, quien estuvo a cargo de la etapa de juicio oral y directamente anuló el caso en su contra, que mostró como un armado fruto de un acuerdo político y judicial.

Esmoris falló a favor de Medina en octubre de 2022. Para ese entonces estaba avanzada la causa iniciada con el hallazgo de un video en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que había registrado una reunión de la llamada “Gestapo antisindical”, que involucró a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y empresarios.

En cuanto a la UOCRA, afirmó: Por supuesto que quiero volver. No quiero dentro de mi trayectoria gremial, en donde llevo bastantes años militando, aceptar un gobierno que dijo llamarse democrático y pasó a ser un gobierno dictador. No quiero que quede en el sello de la historia que al Pata Medina lo sacó un gobierno y después no regresó más al campo popular y sindical".

"Yo quiero volver por un tiempo, mandato completo, medio mandato, dos meses o tres, no sé. Pero quiero volver e irme por la puerta grande, porque nací de la base", señaló.