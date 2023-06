Feroz golpiza a un joven en Ensenada para sacarle un celular y 1.200 pesos

La inseguridad en las calles de la Región continúa al acecho con episodios cada vez más violentos. El accionar delictivo pareciera no conformarse con sustraer pertenencias, sino que ya durante hace un tiempo los ladrones someten a sus víctimas a crueles amenazas y brutales golpizas que -en la mayoría de casos- ponen en riesgo su vida.

En este contexto alarmante y que llena de temor a los platenses, durante las últimas horas se reportó otro salvaje robo que de milagro, no terminó en una tragedia. En base a la información a la que tuvo acceso EL DIA, la víctima fue un joven que caminaba a pie por la esquina de Bossinga y Saavedra, en Ensenada, cuando de un momento a otro fue abordado por dos delincuentes que le propinaron una feroz golpiza -hasta dejarlo inconsciente- para robarle una mochila en la que llevaba apenas unos pesos y documentos personales.

Según el relato de la víctima ante las autoridades policiales, todo ocurrió cuando él abandonó la casa de su novia que vive en la zona de Sarmiento, entre 25 de mayo y Haramboure, para dirigirse hasta su domicilio. Fue a los pocos metros que fue interceptado por dos hampones que en segundos se abalanzaron para poder tomar sus pertenencias. “Tenían vestimentas oscuras con capuchas colocadas en sus cabezas, los cuales me golpearon en la cabeza y boca provocando que pierda el conocimiento”, sostuvo el damnificado en el parte oficial.

De acuerdo a la información oficial, los implicados escaparon con la mochila del damnificado que es de color negra y la cual contenía una remera, una billetera de cuero de color negro con su Documento Nacional de Identidad, un monto aproximado de 1.200 pesos, comprobantes de votación, y unas zapatillas color marrón.

Tras el brutal asalto, según detalló el joven, quedó tendido en el piso y “sin saber cómo”, caminó después hasta la casa de su madrina. “Sin saber cómo me levanté, llegué a la casa de mi madrina que me lleva hasta mi casa, y mi madre me acercó después hasta la clínica La Ribera”, contó la víctima.

Secuelas del robo

En el nosocomio el chico permaneció internado, y según reveló, los profesionales médicos que lo atendieron le indicaron que “se le realizaron estudios de los cuales no se observaron lesiones de consideración”, pero agregaron que “serían las alarmas de alerta para que acuda nuevamente a la clínica”.

Por estas horas las autoridades policiales, al tomar conocimiento en la denuncia, se encuentran abocados a la investigación del hecho.