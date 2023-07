Con la tranquilidad del invicto de cuatro fechas por el campeonato pero a la vez la necesidad de volver a la victoria de visitante, Gimnasia de La Plata visitará esta noche a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. El partido comenzará a las 21.30 y será dirigido por Nazareno Arasa, con Gabriel Chade y Julio Fernández como asistentes. El Cuarto árbitro será Francisco Acosta, mientras que el VAR estará a cargo de Germán Delfino con la asistencia de Javier Uziga. La televisación correrá por cuenta de ESPN Premium.

“Nos respetan porque van viendo lo que hace este equipo. Y eso a mi me llena de orgullo y de satisfacción en el sentido de que los muchachos, partido a partido, van creciendo. Gimnasia se está haciendo un equipo durísimo para todos”, dijo el entrenador Sebastián Romero tras la agónica igualdad frente a Independiente. El Lobo llega a Tucumán con tres empates consecutivos tras la victoria sobre Huracán en el Bosque y suma 28 puntos en la tabla de posiciones. Si bien no pudo afrontar la Copa Sudamericana en las mejores condiciones, el balance es positivo e función de las condiciones al iniciar el año futbolístico a fines de enero. En condición de visitante solamente le ganó a Argentinos Juniors y Arsenal, no pudo imponerse fuera de Argentina por la Sudamericana y llega con cuatro sin ganar fuera de casa, aunque los últimos dos fueron valiosos empates en Santiago del Estero y Rosario.

Chirola no definió en Estancia Chica los titulares para esta noche, pero no podrá contar con Nicolás Colazo (titular ante Independiente en la última jornada) por lesión ni tampoco con Franco Torres, suspendido. Matías Bazzi, de 22 años y que debutó en este torneo en la cancha de San Lorenzo, será el titular en el lateral izquierdo de la defensa.

Además, por la seguidilla de encuentros (será el tercero en 11 días y el quinto en 21), el probable que el cuerpo técnico decida algunas variantes en la formación. Bautista Barros Schelotto podría ser una alternativa para la titularidad de Guillermo Enrique, prácticamente transferido a Racing, mientras que tanto Nicolás Sánchez como Agustín Bolívar son opciones -con otras acarcterísticas- para el lugar que ocupó Antonio Napolitano ante Independiente.

Por su parte, el “Decano” tucumano tiene 27 puntos, tras dos victorias consecutivas. Tras el 1 a 0 sobre Unión por la vigesimosegunda fecha, sorpresivamente renunció Lucas Pusineri. “No queríamos seguir poniendo en juego nuestro trabajo partido a partido. Fuimos muy felices acá”, fueron las palabras de despedida de Pusineri, reemplazado por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, con buenos antecedentes desde el fútbol de ascenso y un último paso el primera al frente de Godoy Cruz.

“En el fútbol todo es urgente, sabíamos que era complicado el tema de los tiempos, es imposible que lo que pretendemos se vea de un día al otro”, manifestó uno los encargados del plantel tucumano. El nuevo ciclo comenzó de la mejor manera con la victoria sobre Huracán en Parque Patricios gracias al gol de Marcelo Estigarribia. De todos modos, para la dupla, todavía es un tiempo de transición.