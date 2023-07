Corazón y cabeza: Guillermo Enrique habló de la venta frustrada a Racing

“Enojado por el resultado y por como se dieron los goles”. Así se mostró Guillermo Enrique en diálogo con El equipo deportivo de La Redonda tras la derrota en Tucumán. Fueron días especiales para el lateral, porque horas antes de que Sebastián Romero le ratificara la titularidad, se cayó su pase a Racing y además jugó un flojo partido al punto de que el entrenador lo sacó al finalizar la primera etapa.

“En las dos jugadas quedo marcado y lo estoy pagando caro porque últimamente vengo recibiendo garrotazos de todos lados. Estoy tratando de trabajar la cabeza todos los días para afrontar estos momentos”, señaló el correntino, uniendo su actuación del martes con las críticas críticas recibe y lo afectan. “No consumo tanto redes sociales pero la familia me hace llegar comentarios, publicaciones, y soy muy criticado por hinchas de Gimnasia”, reconoció el futbolista.

Acerca del partido en Tucumán y su salida del equipo, Enrique señaló que imaginaba la variante. “El técnico me vio mal, desconcentrado, decidió un cambio táctico y me tocó salir”, expresó, a la vez que reconoció su error en el primer gol. “Tendría que haber quedado donde estaba en la zona y no moverme. Fue un error puntual mio”, expresó.

Para Enrique, el partido se perdió a partir de errores y desconcentraciones en la primera mitad del juego. “Cuando nos desconcentramos un poco lo pagamos caro, nosotros salimos de igual a igual, se le abrió el partido a ellos y la cara que mostraron en el segundo tiempo es es camino. Tenemos que trabajar en la concentración en el área y yo puntualmente lo tengo que trabajar”.

Además, se refirió a la búsqueda de cambiar la imagen que los hinchas tienen de él. “Toda la semana trabajo para revertir la situación, para que la gente vea otro Guillermo Enrique, mucho más sólido en la marca, en los centros. Con mis compañeros no tengo ningún problema, contesté de mala manera y pedí disculpas, pero no tengo nada que decir, me llevo bien”.

Justamente, hace unas semanas quedó al margen de un par de convocatorias por un episodio en la concentración que Enrique se encargó de aclarar. “Trato que lo que pasó ese día en la concentración no vuelva a pasar. Fue un momento en que yo venía muy cargado de la cabeza y no me aguanté una cargada de un compañero. Después me disculpé adelante de todo el plantel como corresponde” explicó. “No soy conflictivo ni como se dijo estoy peleado con todo el plantel. Lo que pasó en la concentración fue una pequeña discusión con un compañero, pero no pasó a levantar la voz o a las manos. Salieron a decir tantas cosas que nada que ver. A partir de ahí me enfoqué en jugar a la pelota y nada más”, remarcó el defensor.

Enrique, que reconoció que las críticas que recibe no se perciben en la cancha (”Siempre que jugué en el Bosque me trataron bien. Me tocó salí con Independiente y la gente me aplaudió. Eso me llena el corazón”, expresó), remarcó que buscó ayuda profesional para responder a las presiones del fútbol. “Estoy trabajando con un psicólogo particular que me está ayudando, me está cambiando la cabeza”, al tiempo que volvió a demostrar su enojo con “gente que le ‘pega’ a los pibes del club que de chiquitos están defendiendo la camiseta”.

Enrique se define como “un chico bastante intenso, agresivo y temperamental pero en la cancha. Trato de esforzarme de lunes a lunes para dar lo mejor, pero cuando cometo un error me ciego y me llegan las críticas”. Reconoció además que esa intensidad en el campo a veces le juega en contra. “Trabajo en la toma de decisiones en la cancha, cuándo anticipar, cuándo no. Estoy aprendiendo de los errores”. Por otra parte, el nacido en Goya reconoció que se sintió más seguro en 2022. “El año pasado con Pipo me sentí muy cómodo y con confianza. Este año me costó un poco por muchos cambios de compañeros. De volver a jugar con chicos que compartí desde Séptima. Fue algo raro pero a su vez lindo salir a jugar todos los partidos con los pibes del club”, destacó.

Antes de viajar a Tucumán, Enrique tenía un pie y medio en Racing. Ante la negativa del Lobo a seguir negociando por Domínguez, se cayó también su transferencia. Cualquiera se sentiría afectado, pero Enrique minimizó el impacto de la noticia. “Me puse muy feliz cuando me dijeron que Racing quería llevarme pero tampoco me volví loco, porque estoy jugando en Gimnasia, el club donde cumplí el sueño de jugar en Primera”.

Sin novedades en torno a Racing que parece apuntar a otros horizontes y cerró la continuidad de Pillud, el futuro inmediato para el correntino es el partido con Boca y solamente Chirola Romero sabe si conservará su lugar entre los once.

G. Enrique, defensor de Gimnasia