El periodista Jorge Lanata salió "con los tapones de punta" ante las críticas por parte de los medios del espectáculo, tras dar su diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara, que según él, "está chequeado".

"Hay un tema con esto que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista, desde hace un tiempo, les voy a contar qué hice. Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entienden por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo. Lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia", había asegurado este viernes en su habitual programa de radio.

Pero en las últimas horas, varias fueron las críticas de los famosos que al escuchar estas declaraciones, lo atacaron sin piedad, apuntando al poco "profesionalismo" por informar algo tan delicado de esa manera.

"El viernes dije al aire en la radio que Wanda Nara tenía leucemia, ahí empezó una andanada de críticas de parte del periodismo del espectáculo, yo la noticia antes de darla la chequeo, punto, era cierta. ¿Cuál fue el daño que produje? me encantaría que alguien me lo explique. Yo chequeo la noticia antes de darla, era cierta, punto", señaló el periodista.

"Saben que las personas no son culpables de la enfermedad que tiene, darlo a conocer no es denunciarla, lo que la noticia puede generar es empatía. Cierto de periodismo de espectáculo se indignó hablando de ética, yo no espero moral de la televisión, pero ahora tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas cuando no lo son", disparó Lanata.

Por último remarcó "que ese periodismo, que tiene como referente a sus amigos Ángel De Brito y Yanina Latorre, se la pasan `hablando de infidelidades cuando también hay hijos de por medio´".