Qué dijo Wanda: pidió paz y contó que faltan estudios

Wanda Nara rompió ayer el silencio con una conmovedora carta abierta que publicó en sus redes sociales: si bien no habló de “leucemia”, como había deslizado Jorge Lanta, dejó entrever que hay un delicado problema de salud, pero sobre todo pidió por su derecho a la intimidad en este duro momento de salud.

Wanda confirmó que está en su casa a la espera de más estudios clínicos sobre su estado de salud, y que los mantendrá en su “intimidad, sobre todo para resguardar” a sus hijos que, reveló, se enteraron del supuesto diagnóstico de leucemia por el periodismo. Tampoco ella, contó, conocía ese diagnóstico cuando fue revelado por Lanata.

De todos modos, la mediática negó las versiones periodísticas sobre posibles enfermedades, haciendo hincapié en que todavía no hay nada certero y que todo lo mantendrá en la intimidad de su familia.

“El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, escribió Nara en su Instagram.

“Como toda mamá -agregó-, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio”.

En ese sentido, la ganadora de un Martín Fierro por su aparición en “¿Quién es la máscara?”, destacó la situación familiar por la que vela: “Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos. Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”.

Refugiada junto a Mauro Icardi en la casa que comparten en el barrio cerrado Troncos del Talar, Wanda se encuentra rodeada de sus afectos para atravesar este duro momento. Como relatamos en la anterior edición, Maxi López regresó al país para estar pendiente de los chicos. También volvió Zaira Nara, que regresó de Ibiza y contó en Ezeiza que “estoy como se imaginan”.

“La verdad que viniendo a acompañar. Voy a ocupar el rol que mi hermana quiera que ocupe”, dijo, y agregó que están “nancando todos juntos porque hay un montón de chicos y se dicen un montón de cosas de más”.

“Me parece que en este caso está bueno que cada uno se ponga en la situación del otro y que le gustaría que pase si a un familiar le pasa algo. Es el momento clave para que cada uno piense en lo que haría en una situación así”, reflexionó.