¡Todo listo! Marcelo Tinelli confirmó cuándo será la vuelta del Bailando: "Arrancamos el..."

El "Bailando 2023" se acerca y los equipos ya se van formando poco a poco. Este año, Marcelo Tinelli, tiene nueva casa y será América TV, donde actualmente es gerente artístico.

Según pudo asegurar el propio conductor mediante una entrevista en un evento, la nueva competencia arrancaría el próximo 22 de agosto, con horario aún a confirmar (se prevé que podría ir después de las 22.30 horas).

A su vez, luego de confirmar la fecha de inicio, Tinelli dio algunas definiciones sobre el debut de su programa. “Es un momento muy difícil de la Argentina, donde es complicado mantener un staff de casi 400 personas y darles laburo. Porque cuando te pones a hacer las parejas, decís si son 30 tenés que pensar en 30 por 3 o por 4. Más todo el equipo de producción, más todas las luminarias que estamos trayendo del exterior, el estudio de 1000 metros y 9 de altura...Son un montón de cosas que, por ahí, hoy no están en la tele. Pero a mí me encanta, todavía, tener ese concepto de `Big Show´ que aprendí con (Juan Alberto) Badía y lo mamé con lo que yo veía”.

También aseguró que "le gustaría hacer un ShowMatch como el viejo, con escritorio y el micrófono". "Lo que pasa es que el humor ya es diferente en la Argentina y tal vez, algunas cosas se toman a mal", sumó.

Por último también hizo referencia a un posible desembarco de Mirtha Legrand en el canal: “Estuve hablando con Nacho (Viale) y me encantaría que Mirtha este año esté en América. Según lo que le escuché decir al "Chueco" (por Adrían Suar) el otro día, no va a ir a Canal 13 por una cuestión económica. Nosotros no es que económicamente, como canal, estemos espectacularmente bien como para hacerle una gran oferta. Pero me parece que es una persona muy querida y a mí me encantaría que estuviera los sábados. Así que yo, personalmente como director de contenido, le guardo ese lugarcito a Mirtha”.