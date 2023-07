"Hasta siempre maestro": mensajes cargados de dolor en las redes para despedir a Bracco

La partida de Mario Bracco dejó un gran vacío en la Ciudad de La Plata. Varios familiares, amigos y conocidos lo despidieron con mucho cariño a través de las redes sociales.

Su esposa, Emilce Vasaro, publicó: "Después de una cruel dolencia hoy partiste para siempre hacia la luz. Gracias, mi amor, por los 37 años de amor incondicional y de dedicación absoluta a la familia que formamos. Me diste la mejor hija que pude desear, y sembraste en todos los que te conocieron lazos de afecto profundo. Diste en cada momento todo de vos formando a tus alumnos, con pasión y sabiduría, y hoy te han acompañado con todo el corazón. Hoy la vida nos impone una separación dolorosa pero el amor que nos unió permanecerá para siempre en mí corazón. Gracias Mario Bracco , amor mío!!! Qué vuele alto tu bella alma!!!".

Gustavo Obregón compartió un mensaje y manifestó: "Como me decías siempre... sos el hijo varón que nunca tuve!! Mi Maestro de canto por 20 años!! Voy a llevar en mi mente cada momento compartido, cada palabra de aliento, cada consejo que me has dado para mi bien y para el bien de mis hijos. Descansa en paz Mario querido ya sin sufrimientos. Donde quieras que estés quiero decirte que voy a tenerte presente en mi corazón y en cada canción. Emilce Vasaro te adoro con el alma".

Otro de ellos fue Lucas Graiver: "Con mucha tristeza nos toca despedirte, Mario querido. Siempre te recordaré como mi Maestro y más aún como un amigo. Gracias por formarme como artista y por todos tus consejos de amigo que me acompañan en los escenarios y en la vida. Nunca olvidaré tus frases " nene... dame bola " y " saludos a tu viejo y a la petiza" ( mi mujer ). Muy querido y respetado por todos! Hasta siempre MAESTRO!".

A su vez, desde el Círculo Italiano también querían ser parte del homenaje a Bracco: "Lamentamos el fallecimiento del maestro Mario Bracco formador de tantos cantantes y artistas. Vivirá seguramente en sus corazones. Condolencias a su esposa la docente Emilce Vasaro

RIP".

Sebastián Otero, fue otro de los mensajes destacados para el ex artista: "No suelo hacer este tipo de publicaciones, pero vos querido Mario Bracco, sin dudas merecés una excepción. Quiero decirte gracias...Por tus enseñanzas, tus consejos y tu amistad. Fuiste el "Gran Maestro" que todo alumno quiere tener, pero sobre todo un gran amigo, confidente, familia. Todos los que te queremos te vamos a extrañar muchísimo, pero estarás presente en cada canción que interpretemos y en cada lindo recuerdo de esas clases y largas charlas que compartimos, en nuestro caso por solo 26 años! ¡Vaya con Dios querido amigo! Nos volveremos a encontrar".

Por último, entre tantas publicaciones que se hicieron en redes, Galo Dana, un amigo de Bracco también lo quiso despedir con bellas palabras: "Parece ayer cuando hace 8 años entré tímidamente a una salita acogedora con un piano dentro, Emilce Vasaro y vos me recibieron con una sonrisa y después de charlar un rato, me pediste que vocalice. Te diste cuenta de la lesión vocal que cargaba en ese momento y pudiste ver mi temor y mis ganas de aprender. `En unos meses no tenés mas nada´, me dijiste. Desde aquel momento, te entregué mi confianza ciega, y mi amistad más sincera. Hoy te recuerdo, siempre de pie, siempre firme, siempre seguro. Compinche de mis primeros pasos en el escenario, consejero, amigo, maestro. Gracias por todos estos años de enseñanzas y de amistad. Te quiero hasta el cielo y estarás conmigo en el escenario cada vez que me suba. Nos veremos otra vez, amigo mío".