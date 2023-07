Rollheiser: el as de espadas que tiene Eduardo Domínguez

Benjamín Rollheiser se transformó en una de las figuras de Estudiantes en el semestre y ante Belgrano, además de ser el jugador más desequilibrante marcó por primera vez por partida doble. Ahora sí, la decisión de ir a buscarlo y hacerle un contrato por tres años tuvo su premio.

Estudiantes le había puesto los ojos encima hacía un tiempo. De hecho el jugador tuvo un paso por las juveniles y luego decidió seguir su carrera en River, donde debutó y pintaba para ser una de las promesas de Marcelo Gallardo.

Pero empezaron los cruces con su representación y lo que parecía una ápera negociación terminó siendo un gran conflicto: el jugador no aceptó renovar su contrato y por pedido de los dirigentes y el aval del Muñeco, fue separado del plantel y se entrenó durante seis meses a contraturno.

Finalmente, por intermedio de Futbolistas Agremiados, pudo entrenarse con el plantel Pincha un mes antes de que se terminara su contrato y debutó contra Fortaleza como visitante por la Copa Libertadores . En ese momento el técnico era Ricardo Zielinski.

La dirigencia albirroja hizo una fuerte inversión económica: le firmó un contrarto importante por tres años y apostó fuerte por un jugador que había sido una promesa pero tenía un signo de pregunta sobre sus espaldas.

Con el Ruso jugó pero nunca logró convertirse en titular indiscutido. Alternó en elequipo y realmente nunca se lo notó muy cómodo. Con la llegada de Abel Balbo fue titular pero como volante por izquierda, con el enganche hacia el centro como única variante ofensiva. Sin dudas que fue Eduardo Domínguez quien le encontró su lugar en el campo, lo potenció y salvo en el partido contra River de visitante siempre fue su as de espadas.

En zona de vestuarios, luego de la goleada ante Belgeano, el volante ofensivo analizó el momento del equipo y aseguró: “Estamos contentos pero ya hay que poner la cabeza en lo que viene, sabemos que la Copa Argentina es muy traicionera, no hay que complicarse y hay que estar atentos”.

Estudiantes jugará mañana por la tarde ante All Boys en cancha de Quilmes, luego cerrará el viernes la Liga Profesional de Fútbol (LPF) frente Argentinos Juniors y no tendrá descanso porque deberá afrontar la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana contra Goias de Brasil

El 10 del Pincha analizó que “queremos estar siempre, hay algunos muchachos importantes lesionados, sabemos que hay que cuidarse para estar a disposición del entrenador. Los buenos resultados ayudan y ratifican lo que venimos haciendo”.

Al hablar de su buen momento personal, donde ya lleva marcados 9 goles con la camiseta de Estudiantes explicó: “Hubo momentos que no fueron buenos pero me dieron la posibilidad de jugar y de agarrar confianza. Lo agradezco siempre tanto al entrenador, a los dirigentes y en especial a mis compañeros”.

Rollheiser se refirió al rol del DT Eduardo Domínguez y contó “llegó en un momento difícil pero confió en los jugadores, se apoyó en los más grandes que siempre están para sostenernos. EL mensaje es claro, se trabaja en un buen clima, los resultados acompañan y eso hace todo más fácil”.

Sobre el gol olímpico que abrió el camino de la goleada ante Belgrano, comentó que “vi como se pararon, que no pusieron a nadie en el primer palo y busqué el arco pegándole cerrado. Por suerte entró”. Mucho mérito suyo y la deconcentración del rival.

El plantel no tuvo descanso, trabajó ayer en City Bell, donde los que jugaron anoche lo hicieron de manera regenerativa y mañana por la tarde será el próximo entrenamiento, luego quedarán concentrados para el choque del martes por Copa Argentina.

Recién allí, el entrenador Domínguez definirá el equipo para jugar ante All Boys, con Guido Carrillo como gran interrogante (ver aparte), ya que salió con una molestia y si no está bien no será arriesgado.