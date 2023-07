En Tigre e Ituzaingó se reaviva la fuerte disputa interna en el oficialismo

El oficialismo vive en la Provincia momentos de tensión. En las últimas horas ese clima quedó expuesto en un encuentro de campaña en el que varios intendentes del Conurbano expusieron su inquietud que tiene que ver con lo que las encuestas que manejan registran en torno de la candidatura presidencial de Sergio Massa.

El dato político que dejan trascender en los distritos es que la figura del ministro de Economía no registra los niveles de adhesiones que recogen los propios jefes comunales y el gobernador Axel Kicillof. El impacto de las medidas económicas anunciadas no ayudan a levantar ese tramo de la boleta. Y el temor en los distritos es que la nacionalización de la elección termine arrastrando al resto de las candidaturas.

Por eso el peronismo puso manos a la obra para darle un envión político a la candidatura de Massa. Para el sábado el oficialismo prevé desarrollar una caravana en La Matanza, el corazón del PJ bonaerense. Será un demostración de fuerza en la que obviamente estará el precandidato presidencial, pero también Kicillof y buena parte de la estructura de La Cámpora.

Será una forma de intentar mostrar que la oferta peronista es unívoca, más allá de que existe un desafío en el tramo presidencial corporizado en la figura de Juan Grabois.

Pero los ruidos que existen en el oficialismo no alcanzan para minimizar disputas internas que mantienen alto voltaje en algunos distritos. Los casos que se registran en Tigre y en Ituzaingó, son los más notorios, aunque no los únicos.

En la patria chica del propio Massa se libra una batalla sin cuartel entre el intendente peronista Julio Zamora y la esposa del precandidato presidencial, Malena Galmarini. El PJ habilitó una interna entre ambos, pero en las últimas horas un cambio en las reglas de juego volvió a poner la pelea en estado de ebullición.

Zamora es un ex aliado de Massa y Galmarini busca desbancarlo. Ya el cierre de listas mostró las fricciones cuando el jefe comunal, temeroso de que no lo dejaran competir en las Paso de Unión por la Patria, se anotó al mismo tiempo por el oficialismo y por dos partidos vecinales. La junta electoral de la coalición oficial amagó con no habilitarle la lista por esa triple inscripción, pero al final la sangre no llegó al río. Pero la disputa se reabrió en las últimas horas.

Según trascendió en fuentes partidarias, una nueva resolución de Unión por la Patria priva a Zamora de ir pegado a la boleta de Massa. El alcalde sólo podrá estar adherido a la nómina de Grabois. Para el jefe comunal, se trata de una maniobra del massismo para hacerlo jugar con la cancha inclinada y así favorecer a Galmarini.

“Es una resolución de la Cámara Nacional Electoral que hizo caso omiso a lo presentado por la mayoría de los apoderados del Partido Justicialista, que planteaban que la boleta tenía que ir con las dos boletas. El juez Ramos Padilla nos había dado la razón. El Frente Renovador apeló, y la Cámara le dio lugar con respecto a la boleta de Massa”, señaló Zamora. “Es un ardid judicial de Massa para que su señora sea candidata a intendente de Tigre”, cuestionó.

APELACIÓN

Zamora dijo que apelará esa decisión ante la Corte Suprema, aunque no existe certeza de si el fallo alumbrará antes del 13 de agosto.

Claro que desde el massismo no tardaron en contestarle. “Cada vez que Zamora habla de Massa parece un dirigente de la oposición, no entiendo ahora cuál es su intención de reclamar ir pegado a la boleta de alguien a quien dijo que no va a votar” afirmó el titular del Frente Renovador Pablo Mirolo, que luego aseguró: “acá no hay ningún hecho extraño, el jefe comunal va a poder ser precandidato”.

El otro revuelo se produjo en Ituzaingó, donde el histórico intendente Alberto Descalzo promueve a su hijo Pablo. Para desafiarlo se había anotado Natalia Peluso, del Movimiento Evita, pero en las últimas horas se conoció que le bajaron la lista.

“Las razones del ensañamiento porque no participemos ni con una lista corta preferimos dejarlas a consideración de nuestra comunidad”, sostuvo Peluso. “Lograron impedir, con maniobras burocráticas, que compitamos”, concluyó.