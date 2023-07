Elecciones 2023.- Pinedo: “Van a ser semanas de mucha agresión sobre Patricia Bullrich”

Federico Pinedo integra los equipos de campaña de Patricia Bullrich donde asesora en tema económicos y de relaciones exteriores. Dice que el país necesita un liderazgo como el de la precandidata presidencial “de convicción y coraje” y vaticina que se vienen dos semanas turbulentas de campaña en las que “va a haber mucha agresión” contra la ex ministra de Seguridad.

En una entrevista con EL DIA, Pinedo cuestionó con dureza a Sergio Massa. “Estamos enfocados en desenmascararlo y al desastre que hizo con esta inflación que nos está matando”, apuntó. A continuación, los aspectos salientes del diálogo con el ex legislador.

Tracemos una hipótesis y pensemos que Bullrich primero gana la PASO de Juntos por el Cambio y después es electa presidenta. ¿Con qué país se va a encontrar?

Se encontrará con una Argentina muy angustiada, con demasiada gente que no cree en el país, que cree que somos así como estamos ahora, que no podemos mejorar. Y a todos esos argentinos tenemos que darles el mensaje de la esperanza, que hay un camino de salida, que la Argentina tiene una perspectiva de futuro excepcionalmente buena a muy corto plazo, que tenemos que poner orden y generar seguridad y estabilizar la economía en un año. Y eso hay que hacerlo desde el día uno. Hay que tener el coraje de hacerlo, y lo vamos a hacer. Y en poco tiempo la Argentina puede dar una subida muy importante.

¿Y por qué ahora puede llegar a pasar eso, siendo que los argentinos venimos de varias experiencias fallidas?

Trabajo en los equipos de política exterior de Patricia y tenemos mucho vínculo con el mundo, con las embajadas. Tenemos demanda ilimitada de alimentos y la Argentina tiene una capacidad de duplicar su producción para todo el mundo. Tenemos una demanda ilimitada de gas; vamos a vender todo el gas que tenemos y nos va a quedar un montón abajo de la tierra cuando vayamos hacia la energía limpia en todo el mundo. Pero tenemos una enorme oportunidad en la transición energética. Tenemos cobre, litio, hidrógeno verde en la Patagonia, vientos para producir energía eólica. La Argentina tiene una demanda energética ilimitada y por muchos años. Y la minería, como el litio y el cobre. La Argentina exporta 5.000 millones de dólares de minería y Chile exporta en la misma cordillera 50.000 millones de dólares. Podemos estar duplicando las exportaciones de Argentina y sería una revolución absoluta. Entonces la Argentina tiene un enorme futuro, pero para llegar a ese futuro en forma, tenés que terminar con la inflación, tenés que estabilizar la economía y generar las condiciones de crecimiento que son previsibilidad, seriedad y orden.

¿Por qué cree que ahora sí se va a poder producir ese despegue si estos recursos Argentina lo tiene hace muchísimo tiempo?

Hay que generar dos cosas. El que hace una oferta, que es la Argentina, y el que demanda lo que nosotros producimos, que es el mundo. Lo del mundo ya está, o sea que lo que tenemos que poner es lo de nuestro lado. Es un momento muy crítico y pensamos que un liderazgo como el de Patricia Bullrich, de convicción, de coraje, de claridad, es lo que nos puede sacar de este momento tan tremendo.

Al menos en su visión, ¿por qué el candidato debería ser Bullrich y no Rodríguez Larreta?

Mi visión, que creo es la visión de todos, es que hay una diferencia grande de estilo de liderazgo. Patricia cree que lo que hay que hacer es tener objetivos claros, tener convicción de que tenés que ir por ellos, tenés que juntar el consenso atrás de esos objetivos, tenés que juntar todos los recursos que tenés para lograr esos objetivos. Ese es un líder que fija un objetivo y junta todos los elementos que tiene para lograr el objetivo. Ese es un líder. Líder quiere decir que lidera, que hay otros que te siguen. La mirada de Horacio es vamos a sentarnos con nuestros adversarios. Ahora está claro quién es el adversario finalmente: Sergio Massa. ¿Vamos a sentarnos con nuestros adversarios a conversar a ver en qué podemos ponernos de acuerdo?. Nosotros no creemos en eso. Y Massa está haciendo mucho más parte del problema que parte de la solución. Massa lo que está haciendo es generando una bomba que le va a explotar arriba a los argentinos y no le importa nada. El tipo quiere ganar su elección y entonces quema todo. A mí me parece una locura lo que está haciendo Massa. Los argentinos tendrán esas dos opciones y van a poder elegir su camino de salida.

¿Cree que Larreta está intentando algún acuerdo post electoral con Massa?

Bueno, él dice que tiene que ser un acuerdo con el 70% del sistema político. Está claro. Pero bueno, lo dice él, no lo digo yo.

¿Qué lectura hace de aquel intento frustrado de sumar a Schiaretti?

Lo mismo, es esta cosa de buscar el voto de tu adversario, buscar el voto del adversario de Juntos por el Cambio, que era nuestro partido y era nuestra gente y eran los cordobeses que siempre nos votaron. Cambiarlo por el voto de Schiaretti para la Primaria era una cosa terrible para mí. Nosotros estamos focalizados en tratar de desenmascarar a Massa y al desastre que ha construido con esta inflación y la inseguridad que nos están matando. Esos son los principales temas de la campaña Patricia: seguridad narcotráfico, terminar con la inflación y la revolución educativa que hace falta, pues es una catástrofe la calidad educativa.

Hubo cruces fuertes entre Bullrich y Larreta en las últimas semanas. ¿Hay alguna posibilidad de ruptura, cree que van a estar juntos después de las PASO?

Juntos por el Cambio va a estar todo junto porque es nuestro deber. Ahora, estas dos semanas que faltan van a ser de mucha agresión sobre Patricia Bullrich. Está primera en las encuestas, la van a atacar personalmente mucho, con todo estos fantasmas de que es una especie de criminal de guerra o una locura así. Tenemos que tranquilizar a los argentinos y decirles que no crean en todas las cosas que estos tipos que gastan tanta plata en hacer daño en las campañas les querrán decir en las próximas dos semanas.