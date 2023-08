Escándalo en un municipio bonaerense por la renuncia de un concejal acusado de violencia de género

El Concejo Deliberante de Azul vive por estas horas un escándalo por la renuncia que presentó Juan Cacace, un edil de la banca que ocupaba en representación del Frente de Todos. Su dimisión se conoció luego de que trascendiera un supuesto caso de violencia de género y que el propio concejal describió como "una dolorosa situación personal que he vivido y que oportunamente expuse en sede policial".

Anoche se emitió un comunicado desde la Lista 6 de Unión por la Patria que encabeza Omar “Pulga” Seoane donde expresan su convicción respecto a hechos de violencia de género. Esto habría tenido como disparador un caso en que se vería involucrado Cacace, perteneciente al espacio que lidera Nelson Sombra. Es por eso que tras la presentación de la renuncia ahora se espera que sea aceptada por la presidente del cuerpo y finalmente se haga efectiva.

En ese marco, tras presentar su renuncia, el edil envió un comunicado donde manifiesta su situación y las razones de su alejamiento. “A partir de una dolorosa situación personal que he vivido y, que oportunamente expuse en sede policial, he tomado la decisión de comunicar mi renuncia a la banca de concejal para la que fui electo en diciembre de 2021. Agradezco la confianza depositada en mí a través del voto, y con absoluta responsabilidad renuncio a mi banca confiando en que la justicia esclarecerá los hechos en los que me encuentro involucrado para evitar la utilización político-electoral de la misma, y para descartar suspicacias respecto de la posibilidad de obstaculizar cualquier tipo de investigación judicial”, expresó.

Ahora, tras la renuncia de Cacace, quien debería asumir la banca en su remplazo es el cachariense Nicolás Cartolano, por haber ocupado el cuarto lugar en la lista del Frente de Todos que participó de las elecciones de 2021. De esta manera regresaría al Concejo Deliberante tras su paso por el legislativo local en el período 2017/2021.