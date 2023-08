Otro asalto a mano armada y alerta total entre vecinos de Plaza España

La inseguridad gana terreno y tiene en vilo a vecinos de todos los barrios de La Plata. Tal como viene reflejando EL DIA, el accionar de ladrones arrasó con la tranquilidad de frentistas y comerciantes platenses que, diariamente, padecen el delito en carne propia. Si bien los delincuentes han demostrado no discriminar zona ni horario, durante las últimas horas un sector del casco urbano ha sufrido una seguidilla de robos que ha sacudido la calma de sus habitantes.

Es que en medio de la conmoción por un ataque con disparos a un comisario a metros de llegar a la esquina de 9 y 67, donde fue acorralado por dos motochorros que circulaban a bordo de una motocicleta de alta cilindrada y a rostro descubierto, se reportó un nuevo asalto a mano armada a solo dos cuadras del mencionado hecho: la víctima, un policía retirado.

Según pudo saber este diario, en esta oportunidad el feroz atraco ocurrió sobre la intersección de Avenida 66 y esquina 8, es decir, a una cuadra de Plaza España donde además se encuentra una garita de seguridad con personal de guardia y en el que funciona un centro de monitoreo municipal.

Siendo las 18.30, cuando el sol ya empezaba a ocultarse, un ex agente se dirigía por 66 hasta calle 9, cuando en cuestión de segundos fue sorprendido por tres delincuentes sobre la esquina de 8. “No los vi, aparecieron por detrás”, remarcó la víctima ante las autoridades.

En cuanto cómo vestían los ladrones, el damnificado detalló en su denuncia: “Uno vestía campera de color blanca con vivos azul y rojo con capucha, pantalón de jean. Otro de ellos pantalón deportivo de color gris, zapatillas con resortes, y el tercer sujeto vestía un pantalón jean desgastado oscuro, buzo del tipo canguro de color verde, pelo rapado en los costados y colita”, indicó consternado en su relato al que tuvo acceso este diario.

Le apoyaron un arma

En continuidad con su testimonio, el ex policía contó que al ser interceptado por los tres hampones, uno de los implicados le apoyó un arma sobre la cintura y lo amenazó. “Dos de ellos me sujetan de atrás y uno de ellos me apoyó un caño en la cintura”, señaló la víctima.

Sin oponer ningún tipo de resistencia ante esta situación violenta, los delincuentes procedieron a sustraerle las pertenencias en cuestión de segundos. En base a lo informado, la vida del ex efectivo policial corrió peligro -tan solo- por un celular y 4.600 pesos que portaba en su billetera, una escena que se repite a diario en las calles de la Ciudad y que exige una rápida respuestas de las autoridades correspondientes para frenar con el delito.

“Se llevaron mi celular, una suma 4.600 pesos en efectivo, una tarjeta de crédito y débito del Banco Provincia, mi credencial de retirado de Policía, un carnet de IOMA, mi Documento Nacional de Identidad, registro de conducir, fotos de mi familia, y troquelado de votaciones anteriores”, detalló la víctima.

Cabe marcar que tras hacerse del botín, el grupo de ladrones se dio a la fuga rápidamente a pie. Sin dejar rastros, se perdieron por la siguiente cuadra.

Este grave episodio, que alteró los ánimos de los vecinos de la zona, fue denunciado en la comisaría y por estas horas los agentes se encuentran abocados a la investigación del hecho. Apoyados en imágenes fílmicas y testimonios, buscan saber la identificación de los hampones que al cierre de esta edición, se encontraban libres y con paradero desconocido.

Imágenes que generan terror

En la jornada de ayer se conocieron las imágenes del ataque a balazos que sufrió un comisario en las inmediaciones de Plaza España y Parque Saavedra.

Tal como detalló en exclusiva EL DIA en su edición anterior, el agente de la fuerza de seguridad provincial caminaba por la vereda de calle 9 vestido de civil, ya que se encontraba de franco, cuando fue sorprendidos por dos “motochorros” a bordo de una moto de tipo enduro, quienes intentaron sustraerle pertenencias personales.

Ahora se conoció el video en donde se ve que tras la negativa del comisario, uno de los delincuentes ejecuta dos disparos a quemarropa, uno de los cuales le impactó en la zona del muslo.

Ante la hemorragia que presentaba el hombre, sus colegas le realizaron un torniquete y lo trasladaron a un centro de salud cercano en donde le brindaron los primeros auxilios. Por estas horas el comisario se recupera favorablemente aunque permanece internado por la herida que le provocó el impacto de bala.

Vecinos en alerta

Estos últimos episodios, sumados a otros hechos delictivos que sucedieron durante los meses anteriores en la zona, han sacudido la calma de los vecinos que “se encuentran atemorizados” por la impunidad con la que se manejan los delincuentes.

“Roban a cualquier hora, ya no podemos vivir así”, mencionó uno de los frentistas. Asimismo otro indicó: “Ni siquiera podemos dormir tranquilos ya que en la zona también actúan los roba ruedas”. Ante esta realidad, imploran mayor patrullaje.