PASO 023.- Mirtha Legrand votando por primera vez en 1951: el video viral que todos quieren ver

Sin dudas fue un día especial para todos el domingo de las PASO. "Estoy muy bien, vengo a votar. Muy contenta”, fue lo primero que dijo Mirtha Legrand cuando se hizo presente en la mesa donde sufragó.

En este cuadro de situación, ahora se viralizó un video con imágenes pasadas de Chiquita votando en noviembre de 1951 cuando se instauró el derecho al sufragio femenino en la Argentina. Asimismo, vale destacar que, el video en cuestión es en blanco y negro, pertenece al Archivo General de la Nación y allí aparecen diversas actrices ejerciendo su deber cívico. En aquel momento, Mirtha tenía 24 años.

Ppor estos días, a los 96 años, la diva de los almuerzos participó de las PASO: “Ya tengo todo decidido hace mucho. ¿Se mueren por preguntarme a quién voto, no?”, bromeó en diálogo con la prensa.

En cuanto al desafío del voto electrónico, Mirtha se mostró confiada. “Elvira -su colaboradora que siempre la acompaña- me va a ayudar, pero es muy sencillo me dijeron”, dijo sobre la nueva modalidad. A su vez, contó que no estuvo siguiendo las votaciones por televisión, sino más bien que estuvo escuchando la radio toda la mañana.

Asimismo, la conductora también fue consultada sobre si volverá a sus clásicos almuerzos, o cenas, como fue en los últimos años. “Estamos en eso”, dijo dejando alta la expectativa por su vuelta a la televisión, tras meses de ausencia. Finalmente, trascendió que su nieto Nacho Viale reanudó las conversaciones con las autoridades de El Trece para volver con su clásico programa los sábados a la noche.

Según la la última información, la idea es que sea un envío semanal ya que Juana Viale está descartada en la negociación, de manera tal que la actriz no estará al frente del ciclo de los domingos al mediodía, como lo hizo hasta el año pasado.