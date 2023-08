Barrios inundados en La Plata y madrugada de terror por el fuerte temporal

El fuerte temporal hizo estragos esta madrugada en algunos barrios de La Plata. Por la abundante caída de agua, vecinos se comunicaron con EL DIA para dar cuenta que se encontraban "inundados", y enviaron fotos y videos dando cuenta de la desesperante situación que están atravesando.

Los Hornos fue una de las zonas más afectadas, pero también lo padecieron en otros sectores. Historias de casas con agua adentro y de calles colmadas de lado a lado por "desbordes" de arroyos, fueron algunas de las situaciones que describieron los lectores de EL DIA al WhatsApp (+5492214779896) durante las últimas horas.

En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que seguirá lloviendo en nuestra ciudad y que aún se esperan fuertes tormentas.

El drama en los barrios inundados por el temporal

En la zona de 46 y 153 los frentistas aseguraron que el arroyo "se inundó y provocó que las calles se encuentren anegadas" esta mañana. Uno de ellos fue Marcelo, quien contó que en la misma zona que "pasaron hace un mes del municipio haciendo podas y no recolectaron las ramas Tampoco pasa el barrendero y se fue juntando basura. Hicimos varios reclamos pero como siempre no tuvimos respuestas".

También padecieron una madrugada con agua en las casas en otros sectores de Los Hornos, como la cuadra de 163 y 63. "Se nos metió el agua adentro de la casa, nadie nos ayuda", dijo desesperada Noemí. "Todo el barrio bajo agua", fue otro de los mensajes que llegó, en este caso, de 155 y 75, que se repitió en 145 y 70 desde donde aseguraron que "nos despertamos a las 2:30 por un olor fuerte que no sabíamos qué era y cuando prendimos la luz teníamos el agua de las cloacas dentro de la casa. Tuvimos que despertar a nuestros bebés y sacarlos bajo la intensa lluvia a la casa de nuestros vecinos. Cerca de las 3:30 tuvimos 10 centímetros de aguas servidas dentro de toda la casa".

"En 146 entre 56 y 57 el arroyo Del Gato está desbordado. Gracias a la compuerta no me entró el agua", aseguró Romina, que vive en el Barrio Fonavi Mientras que Oscar reportó esta noche que "debido al gran temporal en la zona de 59 y 154 está entrando agua a las casas". Lo mismo sucedía en 60 entre 140 y 141, en donde Néstor se quejaba a las 2 de la mañana: "Son 45 años sin solución alguna".

Facundo, de146 y 70, relató el drama que le tocó vivir: "El arroyo que desemboca en la esquina de 143 y 72, y llega hasta el reservorio de 72 y 137, está totalmente colapsado. Hay anegadas varias casas y el agua no permite la salida de la gente, salvo con una canoa". En ese sentido agregó: "Esperemos que no llueva más en el transcurso del día porque va a entrar el agua a nuestras casas".

En otras zonas de La Plata

"Así estamos en el barrio El Retiro. Con problemas en el arroyo por la lluvia ya que está desbordado", dijo uno de los vecinos esta mañana que envió una imagen de su barrio totalmente inundado.

Por su parte Pablo, vecino de 98 y 13, escribió: "Quería contarles que está todo muy inundado. Hay un patrullero en la esquina de 13 y por prevención no deja pasar a nadie. No pude salir al trabajo y mis hijos no pueden ir a la escuela". Muy cerca de allí dieron cuenta que el arroyo Maldonado, a la altura de 7 y 92, esta mañana estaba a punto de desbordar y había gran preocupación porque muchas casas se encuentran construidas a la vera del mismo.

Mientras que Agustín Amerio, desde el barrio Meridiano V, reportó: "Siempre que llueve se inunda la calle 70 entre 17 y 18". También llegaron mensajes desde Melchor Romero indicando que había barrios anegados.

"En 15 minutos tenemos un río", escribían desde 33 y 145, del barrio San Carlos, pasada la medianoche. También aseguraron que de 98 a 603 y de 16 a 22 está todo bajo agua. "No podemos salir por el agua que hay en las calles, quedamos atrapados" le dijo Maximiliano a este diario, y agregó: "Salimos de casa pero tuvimos que volver porque no se ve la zanja de ningún lado y el agua ya tapa el caño de escape del auto".

Por su parte, en City Bell también sufrieron por la tormenta. En el barrio "Las banderitas" manifestaron que está "todo inundado y la gente no puede salir del barrio". En ese sentido aprovecharon la ocasión para lanzar críticas: "Nos tienen olvidados como siempre".

"En la zona de 80, de 137 a 141, está intransitable, es un horror. Hay que descalzarse para poder sacar tu vehículo e ir a trabajar", dijo Sandra. Mientras que Alejandra escribió: "Siempre se inunda la 62 y diagonal 74. No vienen a destapar las alcantarillas".

Así sigue el clima en la Región

La Plata y la Región se encuentra bajo alerta por tormentas, el cual fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a que aún persiste la chance de tormentas, algunas localmente fuertes. EN ese marco, voceros de Defensa Civil indicaron que “se espera que las tormentas estén acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos”.

En relación al volumen de precipitación se preveía que fuera de entre 20 y 50 milímetros pudiendo ser superados de forma puntual. Ante cualquier emergencia se recordó que se puede llamar al número 103.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, advirtió que se esperan fuertes tormentas hasta hoy a la mañana sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA,) y solicitó a la población que evitara circular. “Algunas de ellas pueden ser localmente intensas, con viento sudeste, con lo cual se va a elevar la cota del Río de La Plata, es decir que podemos llegar a tener un efecto tapón, lo que implica que haya zonas anegadas a la vera de ríos y arroyos de nuestros barrios bonaerenses”, se informó.

García sugirió a la población “que evitara circular” durante y posteriormente a las lluvias ya que “el agua tarda un tiempo en escurrir” y agregó: “tengamos mucha precaución con las personas mayores y con los niños”. El director del organismo recordó que ante cualquier inconveniente hay que comunicarse por los mecanismos oficiales de Defensa Civil (103), bomberos (100) y la policía (911) y los teléfonos de emergencias locales de cada municipio.