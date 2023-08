Lacunza: “No sirven las soluciones mágicas”

“Hay que hablarle a la gente con la verdad, no sirven las soluciones mágicas. No se puede jugar ni aún en una campaña. Te puede servir para ganar una elección pero no para gobernar”, aseguró el exministro de Hacienda Hernán Lacunza anoche en TV sobre las propuestas de Javier Milei, ganador de las primarias.

En ese sentido, explicó que “incumplir promesas, además de desatar una crisis económica, también puede derivar en una seria crisis política”.

Con respecto a la “motosierra” del candidato libertario, Lacunza advirtió: “En primer lugar, si decís que vas a bajar el gasto público más de un 15 por ciento, eso es imposible porque no vas a poder ni pagarle a los jubilados. Segundo, no hay que dolarizar para bajar la una inflación. No hay ningún país que lo haya logrado. Vas camino a chocar contra un blíndex. Además, se va a dar cuenta (Milei) que no lo va a poder hacer rápido, sin crear una crisis”.

Por último, aseguró que “Milei critica a (Patricia) Bullrich porque le tiene miedo”.