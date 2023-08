Silvina Luna sigue internada y Ximena Capristo dio detalles de su estado de salud: "Terribles"

La salud de la ex participante de Gran Hermano sigue manteniendo en vilo a familiares, amigos y a la gente del espectáculo.

Aún continúa internada en el Hospital Italiano por un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda, producto de las cirugías estéticas que le practicó el médico Aníbal Lotocki a Silvina Luna en el 2011, quien además está señalado por el caso de Gabriela Trenchi, internada en grave estado en el mismo hospital.

Además, en las últimas horas, se confirmó que Luna tiene coronavirus, según lo había confirmado el pasado martes la periodista Andrea Taboada.

Quien habló sobre su estado actual de salud fue su amiga Ximena Capristo, otra ex "GH". En diálogo con "LAM", el programa que conduce Ángel de Brito señaló: "Ella todo el tiempo sube y baja. Está un poquito mejor y después recae, por eso no se puede dar un parte diario porque no es siempre lo mismo. “Pero bueno, dentro de su cuadro crítico, Silvina está mejorando día a día”.

A su vez, también hizo referencia al diagnóstico que dio Taboada sobre el contagio de Covid, Capristo aseguró: “Lo del Covid es cierto. Sé que la información salió de una fuente del Hospital Italiano, tengo entendido que ella está vacunada para el virus así que es algo leve”.

Por último, manifestó: “Lo que contaba recién Gabriela (Trenchi) al aire acerca de los dolores, es verdad, yo lo vivía con Silvina todo el tiempo. Eran terribles. Se sentaba y le dolía muchísimo la espalda, por ejemplo, y todo le dolía”.