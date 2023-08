Otra víctima de Lotocki, en grave estado de salud: la internaron en el mismo hospital que Silvina Luna

Al igual que Silvina Luna, que lucha por su vida, la famosa empresaria textil Gabriela Trenchi es otra víctima de Aníbal Lotocki y se encuentra en grave estado de salud. Es por ese motivo que al padecer las consecuencias físicas por el material inyectado en su cuerpo debió ser internada en el mismo hospital que se encuentra Luna en el sector de terapia intensiva.

Lo cierto es que aseguran en su entorno que Trenchi se vio afectada por la dura noticia de la muerte de Mariano Caprarola, quien también pasó por el bisturí de Lotocki. En ese marco empeoró su estado de salud y fue trasladada al Hospital Italiano también por los efectos de la mala praxis del polémico médico.

La información la dio a conocer su abogado, el Dr. Juan Pablo Fioribello, quien en diálogo con el periodista Pablo Layus, confirmó que por estas horas atraviesa un dramático momento. “Me mandó la información su abogado (Juan Pablo) Fioribello. Ella está en el Hospital Italiano, la está pasando mal, con muchos dolores" dijo el panelista de Intrusos. Y agregó: "Le afectó mucho lo de Mariano Caprarola, y lo de Silvina Luna”.

Trenchi, otra víctima de Lotocki

Luego en el programa de América TV recordaron una entrevista en la que el letrado catalogó a Lotocki como "un personaje oscuro y siniestro, un personaje que nunca ha tenido la más mínima empatía con ninguna de las víctimas, después de todas las atrocidades que ha hecho". Además Fioribello agregó que: "la Justicia, después de tanto tiempo, logró la condena. Está ahora condenado a prisión. Se está esperando que quede firme (la condena). Primero lograron inhabilitarlo”.

En tanto, aseguró que hay muchas más víctimas de Lotocki así como también se refirió a la protección de la que había hablado Caprarola: “¿Sabés cuántos Caprarolas va a haber? ¿Sabés cuántas víctimas está habiendo? ¿Sabés la cantidad de gente que no se anima a hablar? Ya esa persona no lo protege más. No tiene salida, va a ir a prisión”.

Por su parte, en el mismo canal, Daniel Ambrosino contó que Trenchi “fue a la guardia y terminó internada para hacerse unos estudios. Tiene un desorden gástrico por la cantidad de medicación que toma desde hace tantos años para paliar la cantidad de dolores que tiene en el cuerpo por las operaciones que le hizo Lotocki”.

Silvina Luna, ¿con Covid?

Tal como informó EL DIA, dado su delicado estado, la salud de Silvina Luna puede mejorar y desmejorar en segundos, según lo había contado su abogado, Fernando Burlando. Y ahora trascendió que la modelo se habría contagiado de COVID-19 en el porteño Hospital Italiano donde lucha por su vida desde hace tres meses por complicaciones derivadas de la operación estética que le realizó Aníbal Lotocki hace años.

“Le habría dado Covid positivo a Silvina Luna. Quiero ser muy respetuosa con este tema, porque todos queremos a Silvina”, aseguró ayer Andrea Taboada en “DDM” (América). Por su parte, su abogado, aseguró: “No sabía pero lo que sí sé es que Silvina no puede vivir en un centro de salud con su estado. Es todo riesgo, por más que está muy bien atendida y realmente hay camaradería de todo tipo con ella y con Ezequiel (su hermano). Son los riesgos de estar en un lugar donde transitan personas con diversas enfermedades. Es todo angustiante”.