El lunes por la madrugada, en un boliche de La Plata ubicado en Camino Centenario y 511, un grupo de jóvenes recibieron una brutal golpiza por patovicas a la salida del local bailable, donde una de las víctimas tuvo que ser hospitalizada.

Agustín, de 16 años, fue quien terminó siendo trasladado al hospital y que confesó que en un momento, les pidió a los mismos patovicas "por favor" que dejen de pegarle porque iban a matarlo: "Me llevaron para adentro y me cagaron a trompadas. Mis amigos empezaron a tirar piedras para que me suelten a mi y a un amigo mío que se llama Tobías y les pedía por favor que me dejen de pegar porque me mataban".

A su vez, relató que un grupo de chicas, pudieron registrar todo el ataque desde su celular: "Un par de chicas que me estaban grabando cuando me estaban pegando en la esquina".

Quien también dio su testimonio fue Jessica, la mamá de uno de los jóvenes agredidos, en diálogo con La Nación +: "Mi hijo es uno de los que se lo llevan de la parada del colectivo, dándole una piña en el pómulo y en el estomago para llevarlo al interior del boliche. Los amigos intentaron sacarlo, cosa que no lo lograron y a mi hijo me lo saca de adentro la policía".

En medio de este crudo relato, aseguró: "Por el momento, se que detenciones no hay. Trabajando, siguen trabajando. Respuestas no tuvimos ninguna. El dueño no salió a hablar con nosotros. Cuando la policía le toma los datos, el llegó y dijo que cuando estaba en el lugar, los patovicas ya se habían ido supuestamente".

Por otra parte, Jessica remarcó que desde el lugar "brindaron datos que terminaron siendo falsos": "El dueño dio un apellido, dio un DNI que no era, así que es todo como medio rara la situación, pero para acercarse y solidarizarse con nosotros, no vino nadie".