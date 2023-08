El Inter Miami, con Messi en el banco, le gana 1 a 0 a Red Bull Nueva York por la MLS

El Inter Miami iguala 0 a 0 ante Red Bull Nueva York por la 28va. fecha de la Major League Soccer (MLS). El conjunto rosado tiene a Lionel Messi en el banco de relevos y va en busca de iniciar la recuperación del equipo en esa competencia, luego de la coronación en la Leagues Cup y la clasificación a la final en la US Open Cup.

El partido se disputa desde las 20:30 de Argentina (Apple TV) en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, un estadio de 25.000 asientos que están ocupados para presenciar el estreno del campeón mundial que revolucionó el fútbol de Estados Unidos desde su debut oficial, el 21 de julio.

Messi lleva disputados ocho partidos en Inter Miami, en los que anotó una decena de goles y ganó el título de la Leagues Cup tras vencer por penales a Nashville en la final. Por la misma vía, el último miércoles, la franquicia de la Florida avanzó a la definición de la US Open Cup luego de eliminar a Cincinnati, el equipo de mejor registro en la MLS.

En contraste, Las Garzas redondearon la peor campaña en lo que va de la temporada, con apenas cinco victorias, tres empates y catorce derrotas. Ocupan el último puesto de la Conferencia Este con 18 unidades, una menos que Colorado, el colista del Oeste.

En la MLS, Inter Miami no gana hace once partidos, desde el 13 de mayo (2-1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del DT Gerardo Martino y de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes también le aportaron brillo a la franquicia copropiedad del inglés David Beckham.

Formaciones:

New York Red Bulls: Coronel; Amaya, Andrés Reyes, Manoel, Nealis, Yearwood. Harper, Fernández, Tolkin, Edelman y Luquinhas. DT: Troy Lesesne.

Inter Miami: Drake Callender; Allen, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Diego Gómez, David Ruiz; Leonardo Campana, Robert Taylor y Facundo Farías. DT: Gerardo Martino.

Hora: 20.30 horas

TV: Apple TV