Estudiantes podría perder un jugador clave de cara al duelo ante Corinthians por Copa Sudamericana

El equipo de Eduardo Domínguez, que viene de caer ante Unión por la Copa de La Liga, ya tiene la mente puesta en lo que será el próximo partido por Copa Sudamericana ante Corinthians, en el cual se define que equipo pasará a la instancia de semifinales.

En el encuentro de ida jugado en Brasil, Estudiantes cayó por la mínima diferencia y sabe que deberá hacer un buen partido ante uno de los conjuntos más poderosos de aquel país.

Lo cierto es que para dicho encuentro, Domínguez podría no contar con Leonardo Godoy, que, según las redes del club, presenta un esguince grado 1 en ligamento lateral interno de la rodilla derecha, aunque por el momento no está descartado, y si no está bien, no lo arriesgarán.

Godoy no formó parte de la lista de convocados del partido ante el "Tatengue", pero si jugó la primera fecha del campeonato local ante Belgrano y lo hizo también ante el "Timao" en Brasil.

Si no juega el ex Talleres, la chance podría estar para Eros Mancuso, que en el partido de ida lo hizo como lateral por izquierda (puesto no habitual) y fue una de las figuras del equipo.