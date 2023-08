VIDEO. Una mujer criticó a su empleada doméstica y se hizo viral: "Tengo que lavar yo"

Una mujer fue escrachada en las redes sociales luego de que el video que grabara quejándose de su empleada doméstica se viralizara. Además fue blanco de durísimas críticas por el lenguaje despectivo que utilizó para descalificar a la trabajadora.

Es que la mujer, que sería de nacionalidad mexicana, se queja porque la persona que la ayuda con el aseo del hogar se ausentó por razones desconocidas y ella debió lavar la vajilla y realizar otras tareas del hogar. Según sostiene la protagonista del video, tuvo que cancelar sus planes y realizar el aseo de su casa. Es por ese motivo que el video ha generado gran indignación en las redes.

"Estoy muy enojada desde que amaneció porque la pendeja que me ayuda a limpiar el departamento no vino hoy, no me contesta", comienza diciendo la mujer, quien agrega: "Me molesta que tu ya tienes planeado todo tu perro día en torno a una persona, o sea, a esta niña ya tenía su lista de cosas que hacer y yo no lavé los trastes ayer porque dije 'ah, mañana viene esta pendeja"'.

Que molesto es, cuando la “servidumbre” no llega a trabajar 🤬 pic.twitter.com/v9eDb56mIh — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) August 23, 2023

Es así que de manera molesta, muestra la vajilla que tiene sucia y asegura que "ahora los tengo que lavar yo". En ese sentido, cara de inconformidad, dice que "tuve que ir al supermercado y ahora tengo que acomodarlo yo". Y termina afirmando: "Voy a tener que lavar yo, porque el viernes vino (la empleada doméstica) y le dije 'oye lava' y me dijo 'el martes lavo' y no vino".

Lo cierto es que el video fue subido a las redes sociales y no tardó mucho en generar indignación. Es por ello que recibió comentarios como: "¿Existe gente así? que horrible debe ser hijo, padre, hermano, o amigo de ésta persona", "hay gente tan desconectada de la realidad", "va tener que lavar los trastes y acomodar el super, Diosito siempre dando sus batallas más duras a sus guerreras favoritas".

Tras la ola de críticas que recibió por sus historias, la mujer que fue identificada como Melissa Elias optó por poner privadas su cuenta de TikTok e Instagram. Pero ya era tarde porque algunos de sus seguidores lograron descargar los videos y los compartieron en otras redes sociales, por lo que se viralizaron y ya dan la vuelta al mundo.