Lionel Messi, genio y figura en Inter Miami: mirá sus tres goles en otra noche mágica de la Leagues Cup

El Inter Miami ganó este domingo un encuentro clave para acceder a los cuartos de final de la Leagues Cup, certamen que lo tiene como protagonista. Lionel Messi, figura del equipo del "Tata" Martino, volvió a convertir dos golazos para cerrar una noche perfecta, en un verdadero partidazo.

El primer grito se dio a los 6 minutos, cuando en una combinación con Jordi Alba (ex compañero del 10 en Barcelona), Lio recibe el pase atrás y termina definiendo al palo derecho del arquero Maarten Paes.

En carrera, con una precisión exquisita y con una tranquilidad asombrosa, el capitán argentino hizo otra de las suyas. El estadio estalló y la marca se hacía cada vez más grande: 6 goles en apenas 4 partidos.

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match 👏👏#DALvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g