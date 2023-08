Elecciones 2023.- “Patricia Bullrich tiene coraje, liderazgo y firmeza”, dijo Maximiliano Abad

Maximiliano Abad, precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio en la lista que encabeza Patricia Bullrich en estas PASO 2023, ponderó ayer el “liderazgo” de la exministra de Seguridad para gobernar la Argentina y marcó los rasgos que, a su criterio, la diferencian de su adversario interno, Horacio Rodríguez Larreta.

Durante una entrevista en la redacción de EL DIA, y en el marco de las elecciones 2023, el presidente del comité radical bonaerense enumeró además que la extitular del PRO “tiene coraje, convicción y firmeza. Eso es indispensable para generar una bisagra frente a la decadencia que está viviendo el país y poder ir al progreso, el desarrollo y la modernidad. Sin coraje no se puede enfrentar a los financistas del status quo que nada quieren que cambie ni al narcotráfico ni al crimen organizado o a los que se benefician del caos social. Pero lo que no se puede negociar es el cambio”.

Consultado sobre la agenda que llevará al Congreso de la Nación, en caso de resultar electo, Abad advirtió que el foco estará puesto en “sacar a la Argentina y a la Provincia de la decadencia. La Argentina sale adelante con un plan de estabilización en donde ordenemos la macroeconomía, bajemos la inflación y fomentemos la producción y el empleo”.

También habló sobre la necesidad de avanzar hacia “una revolución educativa” vinculando la escuela media con el trabajo. “Vengo de recorrer la Provincia y las pymes me dicen que no tienen mano de obra calificada. Eso no es solamente menos producción o menos trabajo, sino que es pérdida de dignidad para una persona que no puede llevar todos los días el plato de comida a su mesa”, reflexionó.

En su lista de proyectos, el diputado provincial incluyó el tema de la coparticipación bonaerense: “La Provincia tiene que recuperar los fondos que ha perdido”, dijo. También se mostro proclive a la baja de impuestos (“vamos a derogar leyes que hoy le ponen la pata en la cabeza a la producción”, ilustró) y, siguiendo en la línea discursiva de Bullrich, planteó que “hay que eliminar el cepo desde el primer día”.