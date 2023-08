Otra embestida de Cristina Kirchner contra Mauricio Macri: "Más mafioso no se consigue" y "te tengo una sorpresa"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cargar contra el expresidente Mauricio Macri, a quien acusó de "extorsionar y amenazar por televisión a un gobernador electo". En ese sentido calificó como "mafiosa" la actitud del exmandatario, quien le pidió a los senadores Alberto Weretilneck, de Río Negro, Guillermo Snopek de Jujuy y Edgardo Kueider de Entre Ríos que "no den quórum" en la Cámara alta para el nombramiento de jueces y fiscales.

En su cuenta oficial de la red social Twitter, Cristina Fernández de Kirchner publicó un video de un fragmento de una entrevista que Macri concedió en el canal TN, donde le pide a los tres legisladores, uno de ellos gobernador electo de Río Negro, que no den quórum al tratamiento de esas designaciones.

El nuevo cruce Cristina-Macri

"¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo? ¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione?", apuntó la Vicepresidenta en su posteo.

¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo?



¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa… pic.twitter.com/6XeatqYB93 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2023

"Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa. Escuchá a Macri amenazando al Gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue", sostuvo la Vicepresidenta.

En el video con un fragmento de la entrevista al expresidente posteado por Cristina Kirchner, el referente de Juntos por el Cambio señala: "Les pido a Snopek, Kueider y Weretilneck, que es gobernador electo de Río Negro que tengan un compromiso con la patria y no den quórum para que no designar a jueces militantes".

En otro tramo del diálogo que Macri mantiene con un periodista del canal, recuerda incluso que, en su gestión como presidente, Weretilneck lo había acompañado en un viaje a China, en la que realizó gestiones para exportar a ese país productos de su provincia.

El primer round

Cabe recordar que ayer Cristina cuestionó las declaraciones de Macri sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y le pidió “que se haga cargo” por el crédito internacional tomado durante su gestión. “¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios!”, expresó desde su cuenta oficial de Twitter.

El ex presidente había dicho en una entrevista que el FMI “propició este cepo asesino, todo este desastre, y va a tener que decir, si el programa que presentamos es suficientemente serio ya que está acá, va a tener que decir ‘avalo esto’. Eso va a ser una ayuda enorme a lo que viene”.

Pero anoche también le salió a responder al tuit de la Vicepresidenta: “Hay otra mentira”, continuó analizando el discurso del kirchnerismo sobre el Fondo Monetario Internacional. “Dicen que el FMI es gente mala. Yo tomé una decisión de la que no me arrepiento, que es aceptar la ayuda del mundo. Porque el FMI representa al mundo, tanto que la tasa que cobran es casi simbólica, seis veces menos que la que usa Massa quemando bonos de la Anses para sostener el contado con liqui”. Y agregó: “Ellos dicen que la deuda del Central no se computa. ¿Por qué? El Central es parte de la Argentina. Que los pesos, no,dicen. ¡No! ¡No mientan más! sí, son 136 mil millones”.