Elecciones 2023.- Entrevista a Javier Milei de Tucker Carlson: ¿Por qué no hay un Ministerio de Hombres?

El periodista estadounidense Tucker Carlson compartió este jueves la entrevista que le realizó al candidato presidencial Javier Milei, en la que el economista se refirió a temas vinculados a la inflación, el aborto, el cambio climático y en donde apuntó duramente contra el Papa Francisco. “Está del lado de dictaduras sangrientas”, expresó el líder de la Libertad Avanza.

“El Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro. Es decir, está del dado de dictaduras sangrientas”, acusó Milei.

“Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana”, señaló el economista. “Es condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos. Pero además es alguien que considera a la justicia social como un elemento central y eso es muy complicado”, continuó.

MILEI SOBRE EL ABORTO Y MINISTERIO DE LA MUJER

La conversación siguió con dos temas en los que el libertario tiene opiniones que durante la campaña causaron polémica, pero que las revalidó frente al periodista norteamericano: el Ministerio de la Mujer y el aborto.

Sobre el primero, sostuvo: “Supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Las mujeres no son más felices. Pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción no modifica los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. Uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. ¿Por qué no hay un Ministerio de Hombres? No solo eso, sino que además, si tenemos igualdad ante la ley, necesitamos que la ley se cumpla, no que haya un Ministerio de la Mujer.

Dicen ‘el techo de cristal y que ganan menos’ y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos que solo les importa ganar plata”.