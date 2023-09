Encontró un bolso con 1 millón de pesos y no quiso ser recompensado

Un gesto noble que no quiso ser recompensado. Así puede resumirse la historia que protagonizó Lautaro González, un vecino de Villa Argüello, Berisso, que hace unos días encontró una cartera con una abultada suma de dinero y un celular de alta gama y lo devolvió sin querer recibir ningún tipo de “regalo” por eso.

El joven de 19 años trabaja en una empresa que funciona como corralón de materiales de construcción y vende artículos para el hogar. El viernes pasado, a pocos minutos de terminar su jornada laboral se encontró el bolso que contenía la cifra de un millón de pesos.

En diálogo con este medio, Lautaro relató lo sucedido: “Yo estaba trabajando y me encontré un bolso en un carrito. Agarro todo y lo llevé hasta el hombre que trabaja de seguridad y seguí tranquilamente trabajando. Hasta ese momento nadie sabía lo que había dentro del bolso. A eso de las 22.30 vinieron los dueños y agarraron billetes de la misma cartera y me los quisieron dar, pero les dije que no, que aunque la merezca no la quería. Sentí que no la merecía”.

En esta misma línea, remarcó: “A mí me gusta trabajar por mi plata. Yo no sabía nada cuando vi el bolso, después me enteré”.

En el bolso, además de la importante suma de dinero, también se encontraba un celular de alta gama, marca iPhone. “Seguramente están muy agradecidos conmigo. No me arrepiento de nada”, dijo en relación a los dueños del accesorio que contenía la plata.

“Me puse en el lugar de la persona y perderlo sería muy loco, por eso no la acepté”, expresó el joven berissense quien debido a su notable gesto recibió las felicitaciones de sus amigos y jefes del comercio por hacer lo “correcto”.

Por último, Lautaro hizo referencia a la reacción de su familia cuando se enteraron este noble gesto que hizo en su trabajo: “Mi familia es humilde, tengo a mis dos papás y mis dos hermanos. Estaban muy orgullosos de mí. Hablamos de todo el suceso y lloraron por cómo se había dado todo. Creo que este puede ser un buen mensaje porque quizás otros no hubiesen actuado igual”, reflexionó el joven al respecto.