Brutal choque y tragedia en la rotonda de 120 y 32

Personal del SAME le realizó tareas de RCP, pero falleció / EL DIA

La Región sumó una nueva víctima fatal a causa de un accidente de tránsito. Ayer, en horas del mediodía, se vivieron momentos de tensión y tristeza luego de un terrible siniestro en la rotonda de 120, justo en el cruce de 32 y diagonal 74, en donde dos camionetas protagonizaron un tremendo impacto que dejó como saldo trágico el fallecimiento de una persona de 84 años.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el jubilado que perdió la vida fue identificado oficialmente como Martinino Barrios que al momento del choque venía de acompañante en uno de los vehículos involucrados que circulaban a alta velocidad en la transitada rotonda de acceso a La Plata.

“La víctima Barrios circulaba como acompañante de un joven de 38 años a bordo de una Toyota Hilux que fue impactada por una Chevrolet S10”, revelaron voceros del caso, y agregaron que minutos antes del siniestro habría sufrido un episodio coronario, por lo que el conductor transitaba a alta velocidad ya que se dirigía de urgencia a un hospital.

Ahora la Justicia investiga si el deceso se produjo por el impacto o por su cuadro de salud que arrastraba. En ese marco se espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar, uno de los principales accesos a La Plata, aporten datos clave para entender cómo sucedió todo y por qué.

Cabe señalar que tras el impacto el personal del SAME 1 arribo a escena para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al jubilado, pero lamentablemente no pudieron salvar su vida, declarándose su deceso en el lugar.

La Unidad Fiscal de Instrucción Número 14 de La Plata se encuentra a cargo de la investigación del caso e imputó por “Homicidio Culposo” a un hombre de 32 años, de nacionalidad boliviana, que iba al volante de la Chevrolet. También al familiar de la víctima, de 38 años.

UN MOTOCICLISTA HERIDO

Por otro lado, ayer también se registró otro accidente que de milagro no fue tragedia. Ocurrió en 137 y 60, y tuvo como protagonistas a un motociclista y a un micro. Según pudo saber este diario, personal médico del SAME se presentó en el lugar y trasladó al joven herido al Hospital San Martín, donde se determinó que sus heridas no eran de gravedad.