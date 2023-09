Violento asalto a una madre y a sus hijos en Los Hornos

En otro brutal episodio de inseguridad registrado en la Ciudad, durante la madrugada de ayer una familia vivió una verdadera pesadilla al ser atacada por un grupo de ladrones que, violentamente, ingresaron a su vivienda y concretaron un robo mediante el uso de armas de fuego y golpes.

En base a lo informado por fuentes policiales a EL DIA, todo ocurrió en un domicilio ubicado sobre 72 entre 150 y 151, en el barrio platense de Los Hornos. Allí, alrededor de la 1.30 horas, una mujer fue sorprendida por al menos tres ladrones que en medio de golpes y forcejeos, se metieron en su casa en la que también se hallaban los hijos de la víctima: uno de 21 años, y otro menor de 16. “El que tenía el arma, me agarra y comenzamos a forcejear, hasta que me empuja hasta mi pieza. Me pedía plata, mientras que los otros masculinos se dirigieron al fondo de mi casa”, relató la mujer ante las autoridades.

Fue en ese momento que los hijos de la propietaria se despertaron y salieron en defensa de su madre. “Luego de que me tiraran al piso veo a mis hijos golpeando a uno de los ladrones”, reveló la denunciante que, también agregó: “Estos (por los ladrones) logran robar algunas pertenencias como celulares, billeteras, pero finalmente huyen por calles 72 hacia calle 149”, concluyó.

Por estas horas los efectivos policiales se encuentran abocados al esclarecimiento del robo. Asimismo informaron que la mujer presentó heridas cortantes en el rostro, pero se encuentra fuera de peligro.