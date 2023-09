L-Gante no volverá a prisión: el juez de la causa rechazó su detención

El juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez rechazó volver a detener a Elián Ángel Valenzuela, el músico más conocido como L-Gante, en la causa en la que está imputado de amenazas y privación ilegal de la libertad, a pesar de la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes que el jueves revocó el fallo que lo había beneficiado con su libertad y a que los abogados de uno de sus denunciantes habían pedido ayer por la mañana su captura, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada al mediodía de la jornada de ayer por el juez Gabriel Castro, luego de que los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, que representan como particular damnificado a Darío Gastón Torres, el vecino del músico que, con su denuncia, inició esta causa penal, habían pedido la inmediata “captura” de L-Gante.

En una resolución, Castro se dio por notificado de la decisión de sus superiores de anular el cese de la prisión preventiva del músico que él había dispuesto, pero aclaró que “se proveerá en consecuencia” cuando esa disposición de la Cámara se encuentre “firme”.

“Esto significa que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta tanto no exista un ‘doble conforme’ que en este caso será dado, o no, por el Tribunal de Casación”, dijo el abogado defensor de L-Gante, Diego Storto.

En otro de los puntos resolutivos, el juez Castro sostuvo que “en cuanto a la solicitud de captura del encausado Valenzuela incoada en el día de la fecha por los letrados del particular damnificado (Dr. Sigal y Dr. Becerra), no corresponde hacer lugar a la misma, debiendo estarse a lo dispuesto en el apartado anterior”.

En ese pedido, también presentado, los abogados del denunciante señalaban que “habiendo tomado conocimiento de lo resuelto por la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal y siendo que el Sr. Valenzuela no se hizo presente en la puerta del Juzgado ni se ha puesto a derecho, solicitamos se inserte su formal captura”.

Cabe recordar que la denuncia contra el músico fue radicada el 27 de mayo pasado.